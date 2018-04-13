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Bath trustee apologizes for calling the former police chief a “nut”
Published: April 13, 2018 - 1:56 PM | Updated: April 13, 2018 - 2:35 PM
By Rick Armon
Beacon Journal/Ohio.com
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