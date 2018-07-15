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Beacon Journal reporter experiences thrill of descending Derby Downs in race car
Published: July 15, 2018 - 6:53 PM
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By Craig Webb

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