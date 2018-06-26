Bill would dissuade Ohio cities from charging suburban customers more for water, sewer services

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Published: June 26, 2018 - 7:57 PM

By Rick Rouan

Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio
Beacon Journal staff writer Stephanie Warsmith contributed to this report.

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