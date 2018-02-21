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Billy Graham set attendance record when he preached at the Rubber Bowl in the 1950s
Published: February 21, 2018 - 11:08 PM | Updated: February 21, 2018 - 11:37 PM
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By Craig Webb
Beacon Journal/Ohio.com
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