Boston Heights excited about addition of Akron Children’s facility

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CT1NUT04gSEVJR0hUUzogQWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbCBwbGFucyB0byBicmVhayBncm91bmQgb24gYSBuZXcgcGVkaWF0cmljIGNlbnRlciBpbiB0aGUgdmlsbGFnZSBmZWF0dXJpbmcgYW4gdXJnZW50IGNhcmUsIGEgcmVoYWJpbGl0YXRpb24gZmFjaWxpdHksIHByaW1hcnkgY2FyZSBvZmZpY2VzIGFuZCBzcGVjaWFsdHkgcHJhY3RpY2VzIGxhdGUgdGhpcyBzdW1tZXIgb3IgZWFybHkgZmFsbC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgYSBncmVhdCBhc3NldCBmb3IgQm9zdG9uIEhlaWdodHMgYW5kIG91ciBhcmVhLCYjODIyMTsgTWF5b3IgQmlsbCBHb25jeSBzYWlkLjwvcD4KPHA+VGhlIGZhY2lsaXR5LCB3aGljaCB3aWxsIGJlIGxvY2F0ZWQgb24gdGhlIGVhc3Qgc2lkZSBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA4IG9mZiBIaW5lcyBIaWxsIFJvYWQsIGlzIHBhcnQgb2YgdGhlIGhvc3BpdGFsJiM4MjE3O3MgcGxhbnMgdG8gYnVpbGQgbmV3IGNlbnRlcnMgaW4gc2V2ZXJhbCBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBjb21tdW5pdGllcyBhbmQgcHJvdmlkZSBzZXJ2aWNlcyBjbG9zZXIgdG8gd2hlcmUgcGVvcGxlIGxpdmUuIEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgYWxzbyBoYXMgYW5ub3VuY2VkIHBsYW5zIGluIE5vcnRoIENhbnRvbiwgTWFuc2ZpZWxkIGFuZCBhIHlldC10by1iZSBjaG9zZW4gc2l0ZSBpbiBQb3J0YWdlIENvdW50eS48L3A+CjxwPlRoZSBBa3JvbiBDaGlsZHJlbiYjODIxNztzIEhvc3BpdGFsIEhlYWx0aCBDZW50ZXIsIEJvc3RvbiBIZWlnaHRzLCBhcyBpdCYjODIxNztzIGJlaW5nIGNhbGxlZCwgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gZHJhdyBwYXRpZW50cyBmcm9tIG5vcnRoZXJuIFN1bW1pdCBDb3VudHkgY29tbXVuaXRpZXMgc3VjaCBhcyBNYWNlZG9uaWEgYW5kIE5vcnRoZmllbGQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgcmVhbGx5IGV4Y2l0ZWQgdG8gcHJvdmlkZSBzZXJ2aWNlIGluIHRoZSBCb3N0b24gSGVpZ2h0cyBhcmVhLCYjODIyMTsgaG9zcGl0YWwgUHJlc2lkZW50IEdyYWNlIFdha3VsY2hpayBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgZmVlbCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gdW5kZXJzZXJ2ZWQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIGZhY2lsaXR5IHdpbGwgYmUgYW55d2hlcmUgZnJvbSAzNSwwMDAgdG8gNDAsMDAwIHNxdWFyZSBmZWV0LiBUaGUgY2VudGVyIGlzIHN0aWxsIGJlaW5nIGRlc2lnbmVkIGFuZCB0aGVyZSB3YXMgbm8gcHJvamVjdCBjb3N0IHlldCBhdmFpbGFibGUsIGFsdGhvdWdoIHRoZSBuZXcgTm9ydGggQ2FudG9uIGxvY2F0aW9uIGhhcyBiZWVuIGVzdGltYXRlZCBhdCAkMTYgbWlsbGlvbi48L3A+CjxwPlRoZSBhcnRpc3QmIzgyMTc7cyByZW5kZXJpbmdzIGdpdmVuIHRvIHRoZSB2aWxsYWdlIHNob3cgYSB0d28tc3RvcnksIGJyaWNrIGFuZCBnbGFzcyBzdHJ1Y3R1cmUuPC9wPgo8cD5Ba3JvbiBDaGlsZHJlbiYjODIxNztzIGFscmVhZHkgb3BlcmF0ZXMgYSBwZWRpYXRyaWMgY2VudGVyIGFuZCB1cmdlbnQgY2FyZSBpbiBuZWlnaGJvcmluZyBIdWRzb24uIFRoZSBob3NwaXRhbCBzeXN0ZW0gd2lsbCBrZWVwIGEgcHJlc2VuY2UgaW4gSHVkc29uIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIHVuZGVjaWRlZCB3aGV0aGVyIGFsbCB1cmdlbnQtY2FyZSBzZXJ2aWNlcyB3aWxsIHNoaWZ0IHRvIEJvc3RvbiBIZWlnaHRzLCBXYWt1bGNoaWsgc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZSB2aWxsYWdlIGhhcyBzZWVuIHBsZW50eSBvZiBjb21tZXJjaWFsIGRldmVsb3BtZW50IGluIHJlY2VudCB5ZWFycyB3aGVyZSBSb3V0ZSA4IGFuZCB0aGUgT2hpbyBUdXJucGlrZSBpbnRlcnNlY3QuIEFyaGF1cyBob21lIGZ1cm5pc2hpbmdzLCByZXRhaWxlciBDb3N0Y28gYW5kIERvbWluaW9uIEVuZXJneSBPaGlvIGhhdmUgYnVpbHQgb3BlcmF0aW9ucyB0aGVyZS48L3A+CjxwPkJhc3MgUHJvIGFsc28gaGFzIHRhbGtlZCBhYm91dCBvcGVuaW5nIGEgc3RvcmUgbmVhciBDb3N0Y28uIFRoZSBjb21wYW55IHNhaWQgVGh1cnNkYXkgdGhhdCB0aGUgcHJvamVjdCByZW1haW5zIG9uIGhvbGQuPC9wPgo8cD5JbiBhZGRpdGlvbiwgZGV2ZWxvcGVycyBhcmUgZXllaW5nIGFuIGFib3V0IDUwLWFjcmUgc2l0ZSBzb3V0aCBvZiBIaW5lcyBIaWxsIGFjcm9zcyB0aGUgc3RyZWV0IGZyb20gQXJoYXVzIGFuZCBDb3N0Y28gZm9yIHBvc3NpYmxlIHJlc2lkZW50aWFsIGFuZCByZXRhaWwgZGV2ZWxvcG1lbnQuPC9wPgo8cD5ObyBvZmZpY2lhbCBwbGFucyBoYXZlIGJlZW4gc3VibWl0dGVkIHRvIHRoZSB2aWxsYWdlIGJ1dCB0aGVyZSBoYXMgYmVlbiBkaXNjdXNzaW9uIG9mIHRvd24gaG9tZXMuIEdvbmN5IG5vdGVkIHRoYXQgdGhlcmUgYXJlIG5vIHN1Y2ggcmVzaWRlbnRpYWwgZGV2ZWxvcG1lbnRzIGluIHRoZSBjb21tdW5pdHkgbm93LCBmb3JjaW5nIHBlb3BsZSB0byBtb3ZlIGVsc2V3aGVyZSB3aGVuIGRvd25zaXppbmcuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGVyZSBpcyBhIG5lZWQgZm9yIGl0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPlJpY2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5yYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgQGFybW9ucmlja0FCSi48L3A+Cg==