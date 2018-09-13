Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Bullets hit three homes in Akron in 6-hour period Wednesday
Published: September 13, 2018 - 2:08 PM | Updated: September 13, 2018 - 2:32 PM
Full Screen Linked Image

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Browns rookie quarterback Baker Mayfield calls praise from Drew Brees ‘humbling,’ says ‘it doesn’t get much higher than that’ Today September 13th, 2018 3:21 PM
Ravenna police resurrect K9 program Updated September 13th, 2018 3:04 PM
Bullets hit three homes in Akron in 6-hour period Wednesday Today September 13th, 2018 2:32 PM
Akron-area voters to weigh proposed countywide tax increase, local issues on November ballot Updated September 13th, 2018 1:52 PM

THE LATEST

Ravenna police resurrect K9 program Updated September 13th, 2018 3:04 PM
Coastal residents wait, watch as Florence’s fury begins Updated September 13th, 2018 2:14 PM
Bullets hit three homes in Akron in 6-hour period Wednesday Today September 13th, 2018 2:32 PM
Akron-area voters to weigh proposed countywide tax increase, local issues on November ballot Updated September 13th, 2018 1:52 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal