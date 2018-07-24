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Butter sculptors unveil ‘major award’ at Ohio State Fairgrounds
Published: July 24, 2018 - 12:30 PM
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By Abbey Marshall

Columbus Dispatch
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