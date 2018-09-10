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Canton woman killed, dad injured when tree falls on their moving car
Published: September 10, 2018 - 9:56 PM
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