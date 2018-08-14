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Canton woman sues Summit sheriff for excessive force; new mother claims deputy used a Taser on her when she was 9 weeks pregnant
Published: August 14, 2018 - 6:35 PM

By Stephanie Warsmith

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