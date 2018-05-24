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Census Bureau finds five of Ohio’s largest cities growing; Akron slows population loss
Published: May 24, 2018 - 8:28 AM | Updated: May 24, 2018 - 8:49 AM
By Katie Byard
Beacon Journal staff writer
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