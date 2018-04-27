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Channel catfish back on the menu in Summit County
Published: April 27, 2018 - 1:11 PM | Updated: April 27, 2018 - 2:51 PM
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By Rick Armon
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