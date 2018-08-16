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Church to hold anti-gun violence march and rally
Published: August 16, 2018 - 2:25 PM

By Brandon Bounds

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