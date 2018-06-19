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Cleveland Cavalier Larry Nance Jr. weds girlfriend in Summit court ceremony
Published: June 19, 2018 - 2:44 PM | Updated: June 19, 2018 - 3:17 PM
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By Stephanie Warsmith

Beacon Journal/Ohio.com

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