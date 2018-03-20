College of Wooster reports record high admission applications

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XT09TVEVSOiBUaGUgQ29sbGVnZSBvZiBXb29zdGVyIHNheXMgaXQgcmVjZWl2ZWQgbW9yZSB0aGFuIDYsMDAwIGFwcGxpY2F0aW9ucyBmb3IgYWRtaXNzaW9uIGZvciB0aGUgZmFsbCwgYSA5IHBlcmNlbnQgaW5jcmVhc2Ugb3ZlciBsYXN0IHllYXIgYW5kIGEgcmVjb3JkIGhpZ2guPC9wPgo8cD5Nb3JlIHRoYW4gNzAgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgYXBwbGljYXRpb25zIGNhbWUgZnJvbSBvdXRzaWRlIE9oaW8sIGluY2x1ZGluZyBtb3JlIHRoYW4gMSw1MDAgaW50ZXJuYXRpb25hbCBhcHBsaWNhdGlvbnMsIGFsc28gYSBuZXcgcmVjb3JkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO01vcmUgYW5kIG1vcmUgc3R1ZGVudHMgJiM4MjEyOyBhbmQgdGhlaXIgcGFyZW50cyAmIzgyMTI7IGFyZSByZWNvZ25pemluZyB0aGUgdmFsdWUgb2YgYXR0ZW5kaW5nIEFtZXJpY2EmIzgyMTc7cyBwcmVtaWVyIGNvbGxlZ2UgZm9yIG1lbnRvcmVkIHJlc2VhcmNoLCYjODIyMTsgU2NvdHQgRnJpZWRob2ZmLCB2aWNlIHByZXNpZGVudCBmb3IgZW5yb2xsbWVudCBhbmQgY29sbGVnZSByZWxhdGlvbnMsIHNhaWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuPC9wPgo8cD5UaGUgNiwwNzMgYXBwbGljYW50cyBhcmUgZnJvbSBhbGwgNTAgc3RhdGVzIGFuZCAxMTUgb3RoZXIgY291bnRyaWVzLCBpbmNsdWRpbmcgdHdvIGZyb20gQXJnZW50aW5hIGFuZCA1MyBmcm9tIFppbWJhYndlLiA8L3A+CjxwPlRoZXkgYXJlIHZ5aW5nIGZvciBhYm91dCA1NjAgc3BvdHMgaW4gdGhlIGNsYXNzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSBjb21wZXRpdGlvbiBmb3IgdGhlIGJlc3QtZml0IHN0dWRlbnRzIGlzIGZpZXJjZSwmIzgyMjE7IEZyaWVkaG9mZiBzYWlkLiA8L3A+Cg==