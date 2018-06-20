Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Convicted Stark County businessman’s company targets Democrats
Published: June 20, 2018 - 9:04 AM | Updated: June 20, 2018 - 9:05 AM
Full Screen Linked Image

By Julie Carr Smyth

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

More than $2 million in tax credits awarded for downtown Akron apartments Updated June 20th, 2018 10:01 AM
Convicted Stark County businessman’s company targets Democrats Today June 20th, 2018 9:05 AM
Akron-area counties receive money to help repair and replace septic systems Updated June 20th, 2018 8:12 AM
Portage County school district fires teacher over social media posts Today June 20th, 2018 9:56 AM

THE LATEST

Acme teams up with Hoppin’ Frog to create The California Turbo Shandy Updated June 20th, 2018 10:39 AM
More than $2 million in tax credits awarded for downtown Akron apartments Updated June 20th, 2018 10:01 AM
Convicted Stark County businessman’s company targets Democrats Today June 20th, 2018 9:05 AM
Akron-area counties receive money to help repair and replace septic systems Updated June 20th, 2018 8:12 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal