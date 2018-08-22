Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Copley man, woman face charges related to theft of more than $5,000 worth of library items
Published: August 22, 2018 - 3:05 PM

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Copley man, woman face charges related to theft of more than $5,000 worth of library items Updated August 22nd, 2018 3:05 PM
UPDATE: U.S. Attorney General points to Akron doctor, overdose deaths Wednesday in fight against opioids Today August 22nd, 2018 3:46 PM
Meijer scraps plans to build on former Geauga Lake property Today August 22nd, 2018 2:04 PM
Wayne County commissioners on tour pushing sales tax for new jail Updated August 22nd, 2018 8:47 AM

THE LATEST

Copley man, woman face charges related to theft of more than $5,000 worth of library items Updated August 22nd, 2018 3:05 PM
UPDATE: U.S. Attorney General points to Akron doctor, overdose deaths Wednesday in fight against opioids Today August 22nd, 2018 3:46 PM
Meijer scraps plans to build on former Geauga Lake property Today August 22nd, 2018 2:04 PM
Wayne County commissioners on tour pushing sales tax for new jail Updated August 22nd, 2018 8:47 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal