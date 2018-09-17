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Couple building castle in downtown Alliance
Published: September 17, 2018 - 7:32 AM
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By Malcolm Hall

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