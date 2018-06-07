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Coventry Local Schools plan cutbacks, including eliminating teaching positions
Published: June 7, 2018 - 7:37 AM

By Eric Poston

The Suburbanite
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