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Coventry trustee’s life changed by wrongful arrest; Summit County approves settlement
Published: June 19, 2018 - 4:17 PM

By Stephanie Warsmith

Beacon Journal/Ohio.com

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