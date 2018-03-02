UPDATE: Dean of UA polymer college resigning post; will stay on as faculty member

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Published: March 2, 2018 - 11:22 AM | Updated: March 2, 2018 - 3:50 PM
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By Katie Byard
Beacon Journal/Ohio.com
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