Death of 13-year-old who shot himself at Jackson Middle School ruled a suicide

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Jackson Memorial Middle School is taped off on Tuesday, Feb. 27, in Jackson Township. Jackson schools were put on lockdown and evacuated after a middle school student brought a gun to school and shot himself in the bathroom. (Leah Klafczynski/Beacon Journal/Ohio.com)
Beacon Journal/Ohio.com
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