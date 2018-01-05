Democrats are testing the strength of Ohio Republicans in 2018

Published: January 5, 2018 - 2:54 PM | Updated: January 5, 2018 - 3:15 PM
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By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
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