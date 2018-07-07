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Details taking shape on Akron’s first new housing developments
Published: July 7, 2018 - 10:01 PM | Updated: July 7, 2018 - 10:41 PM

By Doug Livingston

Beacon Journal/Ohio.com

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