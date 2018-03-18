Dogs bark for top honors at Hinckley’s Buzzard Sunday

Published: March 18, 2018 - 7:02 PM | Updated: March 18, 2018 - 7:05 PM
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By Craig Webb
Beacon Journal/Ohio.com
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