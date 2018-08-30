Duke’s helps dogs learn to make a splash

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtd3JhcHBlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtaGVhZGVyIj48aDI+RGV0YWlscy4uLjwvaDI+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1pdGVtcyI+PGh0bWw+PGhlYWQ+PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIiBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWwiIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfSGVkLS0+PHA+RGV0YWlsczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfQm9keVR4dC0tPjxwPldoYXQ6IER1a2XigJlzIEs5IERhc2ggTuKAmSBTcGxhc2g8L3A+PHA+V2hlcmU6IDMzOTIgc3RhdGUgUm91dGUgODIgaW4gTWFudHVhPC9wPjxwPkNvc3Q6IEhhbGYtaG91ciBzZXNzaW9uICQyMiwgZnVsbCBob3VyICQ0NDwvcD48cD5Gb3IgbW9yZTogMzMwLTQ4NS1ET0NLIG9yIGR1a2VzazlkYXNobnNwbGFzaC5jb208L3A+PHA+T24gT2hpby5jb206IFNlZSBtb3JlIHBob3RvcyBhbmQgYSB2aWRlbyBvZiBCYWlsZXnigJlzIGFkdmVudHVyZTwvcD48L2JvZHk+PC9odG1sPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CYWlsZXkgbG92ZXMgc2hvcnQgd2Fsa3MgYW5kIGxvbmcgbmFwcywgcHJlZmVyYWJseSB3aXRoIGhlciBmdXJyeSBoZWFkIHJlc3Rpbmcgb24gYSBzb2Z0IHBpbGxvdy48L3A+CjxwPkFuZCwgdW5saWtlIG1vc3QgZG9ncyBvZiBoZXIgcGVkaWdyZWUsIG91ciBmYW1pbHkmIzgyMTc7cyB5ZWxsb3cgTGFiIChtaXgpIGRvZXMgbm90IGxpa2Ugd2F0ZXIuPC9wPgo8cD5PdXIgbGFzdCB5ZWxsb3cgTGFiLCBMdWN5LCB3YXMgYSBwdXJlYnJlZCB3aG8gd291bGQganVtcCBnbGVlZnVsbHkgaW50byBhbnkgYm9keSBvZiB3YXRlciwgaW5jbHVkaW5nIGEga2lkZGllIHBvb2wgd2l0aCBjaGlsZHJlbiBpbiBpdC4gPC9wPgo8cD5CYWlsZXksIG9uIHRoZSBvdGhlciBoYW5kLCBpcyBhIHRydWUgbGFuZGx1YmJlci4gVGhpcyBkb2cgd2lsbCBwb2tlIGhlciBoZWFkIG91dCBvZiB0aGUgZG9vcndheSBhbmQgZ2l2ZSB1cyBhIHNrZXB0aWNhbCBsb29rIGF0IHRoZSBzbGlnaHRlc3QgaGludCBvZiByYWluIG9yIHNub3cuPC9wPgo8cD5TbyBJIHdhcyBhIGJpdCBjb25jZXJuZWQgd2hlbiBNaWNoZWxsZSBGaWxsZXIgb2ZmZXJlZCB0byBsZXQgQmFpbGV5IHRyeSBvdXQgRHVrZSYjODIxNztzIEs5IERhc2ggTiYjODIxNzsgU3BsYXNoIGluIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5LiBUaGlzIGlzIGEgcGxhY2Ugd2hlcmUgZG9ncyBydW4gYWZ0ZXIgYSBmYXZvcml0ZSB0b3ksIGFuZCBodXJ0bGUgdGhlbXNlbHZlcyBvZmYgYSBkb2NrIGludG8gYSBwb29sLjwvcD4KPHA+QmFpbGV5IHdhcyBpbiB0aGUgbWlkc3Qgb2YgaGVyIHNlY29uZCBjYXQgbmFwIG9mIHRoZSBtb3JuaW5nIGxhc3Qgd2VlayB3aGVuIEkgdXR0ZXJlZCB0aGUgd29yZCB3ZSBub3JtYWxseSBoYXZlIHRvIHNwZWxsIG91dC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtEb2VzIHNvbWVvbmUgd2FudCB0byBnbyBmb3IgYSA8ZW0+cmlkZTwvZW0+PyYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJhaWxleSBxdWlja2x5IGxpZnRlZCBoZXIgc2xlZXB5IGhlYWQgZnJvbSB0aGUgcGlsbG93IGFuZCBoZXIgdGFpbCB3YXMgc2VudCBhLXdhZ2dpbiYjODIxNzsuPC9wPgo8cD5UaGUgdHJpcCBmcm9tIE1lZGluYSB0byBNYW50dWEgd2FzIHByZXR0eSBtdWNoIHNwZW50IHdpdGggbWUgY2Fqb2xpbmcgaGVyIHRvIHNpdCBkb3duIGFzIHNoZSBwYWNlZCBmcm9tIG9uZSBzaWRlIG9mIHRoZSBiYWNrc2VhdCB0byB0aGUgb3RoZXIsIHNoZWRkaW5nIG1vcmUgaGFpciB0aGFuIEkgaGF2ZSBvbiB0b3Agb2YgbXkgbm9nZ2luLjwvcD4KPHA+QW5kIHdoZW4gd2UgZmluYWxseSBhcnJpdmVkIGF0IER1a2UmIzgyMTc7cyBLOSBEYXNoIE4mIzgyMTc7IFNwbGFzaCBzaGUgd2FzIGV4Y2l0ZWQgJiM4MjEyOyBhdCBsZWFzdCBhdCBmaXJzdCAmIzgyMTI7IGF0IHRoZSBzaWdodCBvZiB0aGUgZnVuIHNwb3QgcmVzZXJ2ZWQgZm9yIGRvZ3MuIEl0JiM4MjE3O3MgdHVja2VkIGluIGEgY29ybmVyIG9mIHRoZSBSb3VuZHVwIExha2UgQ2FtcGdyb3VuZCBvZmYgc3RhdGUgUm91dGUgODIuPC9wPgo8cD5NaWNoZWxsZSB3YXMgcXVpY2sgdG8gZ3JlZXQgQmFpbGV5IGFuZCBsZXQgaGVyIHJvYW0gYSBiaXQgaW4gdGhlIGZlbmNlZCBhcmVhIGFyb3VuZCB0aGUgYmx1ZSwgYWJvdmUtZ3JvdW5kIHBvb2wuIEJhaWxleSB3YXMgaGFwcHkgdG8gcnVuIGFyb3VuZCwgc25pZmZpbmcgYW55dGhpbmcgYW5kIGV2ZXJ5dGhpbmcsIGxlYXZpbmcgYSB0cmFpbCBvZiB5ZWxsb3cgZG9nIGhhaXIgaW4gaGVyIHdha2UuPC9wPgo8cD5PdXIgZ2lybCB3YXMgb2JsaXZpb3VzIHRvIHRoZSBzaG93IGJlaW5nIHB1dCBvbiBieSBQaWxvdCAmIzgyMTI7IGEgQmVsZ2lhbiBNYWxpbm9pcyAmIzgyMTI7IGZsaW5naW5nIGhpbXNlbGYgb2ZmIHRoZSBkb2NrIGludG8gdGhlIHdhdGVyLjwvcD4KPHA+T3duZXIgUGVubnkgQ2xhcmsgd291bGQgdGhyb3cgaGlzIGZhdm9yaXRlIHRveSBoaWdoIGluIHRoZSBhaXIgdG93YXJkIHRoZSBmYXIgZW5kIG9mIHRoZSBwb29sLCBhbmQgUGlsb3Qgd291bGQgbGVhcCBzb21lIDI4IGZlZXQgdG8gY2F0Y2ggaXQsIGNyZWF0aW5nIGEgZ2lhbnQgc3BsYXNoLiBBbmQgZmFzdGVyIHRoYW4geW91IGNhbiBzYXkgJiM4MjIwO2dvb2QgYm95LCYjODIyMTsgUGlsb3Qgd2FzIGJhY2sgb24gdGhlIGRlY2sgdG8gZHJvcCB0aGUgdG95LCByZWFkeSB0byBsZWFwIGFnYWluLjwvcD4KPHA+UGVubnkgYW5kIFBpbG90IHRyYXZlbCBmcm9tIE5vcnRoIENhbnRvbiBvbmNlIG9yIHR3aWNlIGEgd2VlayB0byBwbGF5IGluIHRoZSBkb2dzLW9ubHkgcG9vbCBhbmQgd29yayBvbiB0aGVpciBmZXRjaGluZyB0ZWNobmlxdWVzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgaGlzIHRoaW5nLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQsIGxvb2tpbmcgYXQgaGVyIHdldCBmcmllbmQuICYjODIyMDtTb21ldGltZXMgaGUgd29uJiM4MjE3O3QgY29tZSBvdXQgb2YgdGhlIHBvb2wuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SSB3YXMgZmFpcmx5IGNvbmZpZGVudCB0aGF0IHdvdWxkIG5vdCBiZSB0aGUgY2FzZSB3aXRoIG91ciBCYWlsZXkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNhZmV0eSBmaXJzdDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+QXQgTWljaGVsbGUmIzgyMTc7cyBpbnNpc3RlbmNlLCBteSB3aWZlIEplbm5pZmVyIHdyYW5nbGVkIGEgbGltZS1ncmVlbiBsaWZlIGphY2tldCBvbnRvIEJhaWxleS4gU2hlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzZWVtIHRvIG1pbmQuIEkgc3VzcGVjdCBCYWlsZXkgd2FzIG9ibGl2aW91cyB0byB3aGF0IHdhcyB0byBjb21lIG5leHQuPC9wPgo8cD5NaWNoZWxsZSBpbnNpc3RzIGZpcnN0LXRpbWVycyB3ZWFyIGEgbGlmZSBqYWNrZXQgc28gdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCAmIzgyMjA7c2luayB0byB0aGUgYm90dG9tJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IGFzIHNoZSBleHBsYWlucywgbm90IGV2ZXJ5IGRvZyBjYW4gZG9nZ3kgcGFkZGxlLjwvcD4KPHA+VGhlcmUmIzgyMTc7cyBhbm90aGVyIHJ1bGUgdGhhdCBNaWNoZWxsZSBzdHJpY3RseSBlbmZvcmNlczogV2hldGhlciBvciBub3QgYSBkb2cgZ2V0cyB3ZXQgaXMgdXAgdG8gdGhlIGRvZy48L3A+CjxwPkkgc2hvdWxkIG5vdGUsIHRoaXMgcnVsZSBkb2VzIG5vdCBhcHBseSB0byB0aGUgb3duZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0aGUgZG9ncyBzY2FyZWQgdG8gZGVhdGgsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSB3aG9sZSBwb2ludCBvZiB0aGlzIGlzIHRvIGhhdmUgZnVuIHdpdGggb3VyIGRvZ3MuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+V2hlbiBNaWNoZWxsZSBvcGVuZWQgdGhlIGdhdGUgdG8gdGhlIHBvb2wgZGVjaywgQmFpbGV5IHdhcyBtb3JlIHRoYW4gaGFwcHkgdG8gcnVuIHVwIHRoZSByYW1wLiBJIHN1c3BlY3Qgc2hlIHRob3VnaHQgc2hlIHdhcyBvbiBhIGNydWlzZSBhbmQgaXQgd2FzIHRpbWUgZm9yIGFsbC15b3UtY2FuLWVhdCBiaXNjdWl0cyBvbiB0aGUgTGlkbyBEZWNrLjwvcD4KPHA+QWZ0ZXIgdGhvcm91Z2hseSBzbmlmZmluZyBhcm91bmQgdGhlIGRlY2ssIEJhaWxleSB3YXMgZ29vZCB0byBnbyAmIzgyMzA7IGJhY2sgdG8gdGhlIGFpci1jb25kaXRpb25lZCBTVVYuPC9wPgo8cD5UaGVyZSB3ZSBzdG9vZCBhdCB0aGUgdG9wIG9mIGEgcmFtcCB0aGF0IGxlYWRzIGludG8gdGhlIHBvb2wsIGFsbCB0YWxraW5nIGluIG9kZGx5IGhpZ2gtcGl0Y2hlZCB2b2ljZXMgYXMgd2UgdHJpZWQgdG8gY29udmluY2UgQmFpbGV5IHRvIHRha2UgdGhlIHBsdW5nZS48L3A+CjxwPlNoZSBzaW1wbHkgbG9va2VkIGF0IHVzIHdpdGggaGVyIGJpZyBicm93biBleWVzIHRlbGxpbmcgdXMsICYjODIyMDt5b3UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIGJlIGtpZGRpbmcuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QXQgb25lIHBvaW50LCBzaGUgcG9zaXRpb25lZCBoZXJzZWxmIGFjcm9zcyB0aGUgZW50cmFuY2UgdG8gdGhlIHJhbXAgYW5kIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGJ1ZGdlLjwvcD4KPHA+TWljaGVsbGUgc3VnZ2VzdGVkIEkgZ2V0IGludG8gdGhlIHBvb2wgdG8gc2hvdyBCYWlsZXkgaG93IGVhc3kgYW5kIGZ1biBpdCBpcy48L3A+CjxwPkxldCYjODIxNztzIGp1c3Qgc2F5LCBCYWlsZXkgd2FzIHJpZ2h0LiBJdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgZWFzeS4gQW5kIGl0IHdhc24mIzgyMTc7dCBmdW4uPC9wPgo8cD5Gb3Igb25lLCB0aGUgc2xvcGluZyByYW1wIGlzIGJlc3QgbmF2aWdhdGVkIG9uIGZvdXIgZmVldCAmIzgyMTI7IG5vdCB0d28gV2ViYiBmZWV0LiBJIHN0dW1ibGVkIHRyeWluZyB0byBuYXZpZ2F0ZSBhcm91bmQgQmFpbGV5LCB3aG8gd2FzIHN0aWxsIHN0YW5kaW5nIGZpcm0gYmxvY2tpbmcgdGhlIHdheS48L3A+CjxwPkFuZCBvaCwgeWVhaCwgd2F0Y2ggb3V0IGZvciB0aGUgc3RlcCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSByYW1wLjwvcD4KPHA+PGVtPlNQTEFTSDwvZW0+LjwvcD4KPHA+SSBzd2VhciBJIGhlYXJkIEJhaWxleSBsYXVnaCBhbG9uZyB3aXRoIG15IHdpZmUsIEplbm5pZmVyLCBhcyBJIG1hZGUgYSB2ZXJ5IHVuZ3JhY2VmdWwgc3BsYXNoZG93bi48L3A+CjxwPlRoZSBnb29kIG5ld3MgaXMgbXkgNTAteWVhci1vbGQgdGlja2VyIHBhc3NlZCBhbm90aGVyIHN0cmVzcyB0ZXN0LiBUaGUgYmFkIG5ld3MgaXMgSSB3YXMgaGFyZGx5IGEgcm9sZSBtb2RlbCBmb3IgQmFpbGV5LiBJIHRoaW5rIFBpbG90IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBhIGJldHRlciBiYXJraW5nIGluc3BpcmF0aW9uIGZvciBteSBkb2cuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNsb3cgcHJvY2VzcyA8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBzdGFuZG9mZiBjb250aW51ZWQuPC9wPgo8cD5JIHN0b29kIGluIHRoZSBwb29sIHVyZ2luZyBCYWlsZXkgdG8gZ2l2ZSBpdCBhIHNob3QsIHdoaWxlIE1pY2hlbGxlIG9mZmVyZWQgd29yZHMgb2YgZW5jb3VyYWdlbWVudCBmcm9tIHRoZSBzaWRlLjwvcD4KPHA+QmFpbGV5IHNpbXBseSB3YWdnZWQgaGVyIHRhaWwgYW5kIHN0YXJlZCBhdCBteSB3aWZlIHdpdGggYSBsb29rIG9mICYjODIyMDt5b3UgYXJlIG5vdCBzZXJpb3VzLCBhcmUgeW91PyYjODIyMTs8L3A+CjxwPlNoZSB3b3VsZCBkaXAgaGVyIHRvZXMgaW4gZXZlcnkgc28gb2Z0ZW4gYW5kIHVzZWQgaGVyIHRvbmd1ZSwgd2hpY2ggbG9va2VkIHRvIGJlIGFib3V0IDQgZmVldCBsb25nIGJ5IHRoaXMgcG9pbnQsIHRvIHNsdXJwIHVwIGEgZ2FsbG9uIG9yIHR3byBvZiB3YXRlci48L3A+CjxwPlNoZSB3b3VsZCB0cnkgdG8gdHVybiBoZXJzZWxmIGFyb3VuZCBvbiB0aGUgcmFtcCBhbmQgY29tZSBwcmVjYXJpb3VzbHkgY2xvc2UgdG8gdHVtYmxpbmcgb3ZlciB0aGUgc2lkZS48L3A+CjxwPk1pY2hlbGxlIG11c2VkIHRoYXQgc2hlJiM4MjE3O3MgbmV2ZXIgaGFkIGEgZG9nIHNvIGVhZ2VyIHRvIGdvIG9mZiB0aGUgc2lkZSBvZiB0aGUgcmFtcCwgdGhlbiBzdXJtaXNlZCBCYWlsZXkgd2FzIHRyeWluZyB0byBnZXQgdG8gaGVyICYjODIyMDttb20uJiM4MjIxOyBTaGUgc3VnZ2VzdGVkIEplbm5pZmVyIG1vdmUgdG8gdGhlIHRvcCBvZiB0aGUgcmFtcCBzbyB3ZSBjb3VsZCBlbmNvdXJhZ2UgaGVyIGluIHN0ZXJlby48L3A+CjxwPlRoZSB3b3JkcyBvZiBlbmNvdXJhZ2VtZW50IGFuZCBzaG91dHMgb2YgJiM4MjIwO2dvb2QgZ2lybCYjODIyMTsgY29udGludWVkIGFzIEkgY291bGQgZmVlbCB0aGUgc2tpbiBvbiBteSB0b2VzIHNocml2ZWxpbmcgdXAgZnJvbSBiZWluZyBpbiB0aGUgd2F0ZXIgd2F5IHRvbyBsb25nLjwvcD4KPHA+QXQgb25lIHBvaW50IGluIHRoZSBjb25mdXNpb24gb2YgQmFpbGV5IGxpY2tpbmcgaGVyIG1vbSYjODIxNztzIGZhY2UgYW5kIHdoYWNraW5nIG1lIGluIHRoZSBmYWNlIHdpdGggaGVyIHRhaWwsIHNoZSBmZWxsIG9mZiB0aGUgc2lkZSBvZiB0aGUgcmFtcC48L3A+CjxwPjxlbT5TUExBU0g8L2VtPi48L3A+CjxwPkJhaWxleSB3YXMgaW4gdGhlIHdhdGVyLjwvcD4KPHA+SGVyIGV5ZXMgbG9ja2VkIG9uIG1pbmUgYXMgc2hlIG1vdXRoZWQgJiM4MjIwO0hvbHkgc2NobmlrZXMhJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIG5leHQgdGhpbmcgSSBrbmV3LCBJIGZlbHQgYSBzaG9vdGluZyBwYWluIGFzIEJhaWxleSBtYWRseSBkaWQgYSBjb21iaW5hdGlvbiBicmVhc3RzdHJva2UsIGJ1dHRlcmZseSBzdHJva2UgYW5kIGRvZ2d5IHBhZGRsZSB0b3dhcmQgbWUgYW5kIGR1ZyBoZXIgcGF3cyBpbnRvIG15IGxlZ3MgYXMgc2hlIGNsaW1iZWQgdXAgbXkgZnJhbWUuPC9wPgo8cD5JdCB3YXMgYSBiYXB0aXNtIGJ5IHdhdGVyLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5PbmUgYW5kIGRvbmUgPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5JIGhlbHBlZCBoZXIgYmFjayBvbnRvIHRoZSByYW1wLCBhbmQgc2hlIHF1aWNrbHkgZXhpdGVkIHRoZSBwb29sIGFuZCBzdG9vZCBhdCB0aGUgdG9wIG9mIHRoZSBkZWNrLjwvcD4KPHA+QWZ0ZXIgc2hha2luZyBvZmYgZXZlcnkgc2luZ2xlIG1vbGVjdWxlIG9mIHdhdGVyIG9udG8gSmVubmlmZXIgYW5kIG1lLCBCYWlsZXkgc3Rvb2QgdGhlcmUgd2l0aCBhIGxvb2sgb2YgJiM4MjIwO0kgbWVhbnQgdG8gZG8gdGhhdCwgYW5kIGNhbiB3ZSBwbGVhc2UgZ28gaG9tZSBub3cuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+V2UsIGluIHR1cm4sIGFja25vd2xlZGdlZCB0aGUgY2F0YXN0cm9waGUgd2l0aCB3b3JkcyBvZiBwcmFpc2UuICYjODIyMDtHb29kIGdpcmwhJiM4MjIxOyAmIzgyMjA7V2UgYXJlIHNvIHByb3VkIG9mIHlvdSEmIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JIHRoaW5rIHRoaXMgc29saWRpZmllZCBCYWlsZXkmIzgyMTc7cyBsb25nLWhlbGQgYmVsaWVmIHRoYXQgaGVyIHBhcmVudHMgYXJlIG51dHMuPC9wPgo8cD5NaWNoZWxsZSBzYWlkIGhhdmluZyBhIGRvZyBmYWxsIGludG8gdGhlIHBvb2wgaXMgbm90IHRoZSBpZGVhbCBpbnRyb2R1Y3Rpb24gdG8gdGhlIHNwb3J0IG9mIGRvY2sgZGl2aW5nLjwvcD4KPHA+QnV0IHNoZSBhZGRlZCwgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGFsbCBiYWQuIEZvciBvbmUsIHNoZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2luayB0byB0aGUgYm90dG9tLiBBbmQgYWx0aG91Z2ggc2hlIGlzbiYjODIxNzt0IGV4YWN0bHkgcmVhZHkgZm9yIHRoZSBVLlMuIE9seW1waWMgRG9nZ3kgUGFkZGxlIHRlYW0sIE1pY2hlbGxlIHNhaWQgQmFpbGV5IHNob3dlZCBzaGUgY2FuLCBpbiBmYWN0LCBzd2ltLjwvcD4KPHA+QmVzdCBvZiBhbGwsIHNoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgcnVuIGxpa2UgU2Nvb2J5IERvbyB0aHJvdWdoIHRoZSBmZW5jZSBzdXJyb3VuZGluZyB0aGUgcG9vbC48L3A+CjxwPlNoZSBkaWQgdmVudHVyZSBiYWNrIGRvd24gdGhlIHJhbXAgYSBmZXcgbW9yZSB0aW1lcywgYW5kIHN0dWNrIHRocmVlIG91dCBvZiBmb3VyIHBhd3MgaW50byB0aGUgd2F0ZXIuPC9wPgo8cD5JIHN1c3BlY3QgQmFpbGV5IGRpZCBpdCBmb3IgdGhlIHRyZWF0cyAmIzgyMTI7IE1pY2hlbGxlIGhhZCBzb21lIChJIGhlYXIpIHl1bW15IGNoaWNrZW4gbGl2ZXIgc25hY2tzIHdlIHBsYWNlZCBhbG9uZyB0aGUgd2F0ZXImIzgyMTc7cyBlZGdlIGFzIGVuY291cmFnZW1lbnQuPC9wPgo8cD5NaWNoZWxsZSBzYWlkIG1vc3QgZG9ncyBlbmQgdXAgd2Fsa2luZyBpbiBvZmYgdGhlIHJhbXAgYW5kIGp1bXBpbmcgb2ZmIHRoZSBkb2NrIGR1cmluZyBhIGZpcnN0IHNlc3Npb24uIEdpdmVuIGFub3RoZXIgdmlzaXQsIHNoZSB0aGlua3MgQmFpbGV5IHdvdWxkIGxpa2VseSBnZXQgYm90aCBoZXIgZWFycyB3ZXQuPC9wPgo8cD5EdWtlJiM4MjE3O3Mgb3BlbmVkIGxhc3QgTWF5LCBhbmQgdGhlIHJlY29yZCBzbyBmYXIgZm9yIHRoZSBudW1iZXIgb2YgdmlzaXRzIGJlZm9yZSBnb2luZyBpbnRvIHRoZSB3YXRlciBpcyBvd25lZCBieSBhIGNsdW1iZXIgc3BhbmllbCB3aG8gdG9vayAxMCB0cmllcyBiZWZvcmUgaXRzIGZpcnN0IHBsdW5nZS48L3A+CjxwPkFuZCB0aGF0IGRvZyBpcyBub3cgY29tcGV0aW5nIGluIHRoZSBzcG9ydC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SW5zcGlyYXRpb24gc3RyaWtlcyA8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPk1pY2hlbGxlIHNhaWQgdGhleSBnb3QgdGhlIGlkZWEgb2Ygb3BlbmluZyBhIHBsYWNlIGZvciBkb2dzIHRvIHBsYXkgYW5kIHByYWN0aWNlIGRvY2sgZGl2aW5nIGZvciBjb21wZXRpdGlvbnMgYWZ0ZXIgdHJ5aW5nIGl0IG91dCB3aXRoIHRoZWlyIG93biBkb2csIER1a2UsIGEgQmVsZ2lhbiBNYWxpbm9pcy48L3A+CjxwPlRoZSBicmVlZCBpcyBrbm93biB0byBoYXZlIGJvdW5kbGVzcyBlbmVyZ3ksIGFuZCBqdW1waW5nIGludG8gdGhlIHBvb2wgY2FuIGhlbHAgdGlyZSB0aGVtIG91dC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJZiB0aGV5IGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYSBqb2IgdG8gZG8sIHRoZXkgY2FuIGJlIGhvbHkgdGVycm9ycywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+V2l0aCBCYWlsZXkmIzgyMTc7cyBwYXdzIHNhZmVseSBiYWNrIG9uIHRlcnJhIGZpcm1hLCBNaWNoZWxsZSBicm91Z2h0IG91dCB0aGUgcGxhY2UmIzgyMTc7cyBuYW1lc2FrZSB0byBzaG93IG9mZiBhIGJpdC48L3A+CjxwPkR1a2Ugd2FzIGEgZG9nIG9uIGEgbWlzc2lvbi4gQW5kIHRoYXQgbWlzc2lvbiB3YXMgdG8gc2VlayBhbmQgY2F0Y2ggZG9nIHRveXMgYW5kIGNyZWF0ZSBhcyBiaWcgb2YgYSB3YXZlIGFzIHBvc3NpYmxlIGluIHRoZSBwcm9jZXNzLjwvcD4KPHA+SnVtcCBhZnRlciBqdW1wLCBEdWtlIHNob3dlZCBvZmYgaGlzIHByb3dlc3Mgd2hpbGUgQmFpbGV5IHdhcyBtb3JlIHdvcnJpZWQgYWJvdXQgY2hhc2luZyBhIGJ1dHRlcmZseSBmbHV0dGVyaW5nIGFyb3VuZC48L3A+CjxwPk9mZiBpbiB0aGUgZGlzdGFuY2UgaW4gdGhlIHBhcmtpbmcgbG90LCBHdWlubmVzcyBiYXJrZWQgaGlzIGFwcHJvdmFsIGFuZCwgcGVyaGFwcywgaW1wYXRpZW5jZSB0aGF0IER1a2Ugd2FzIGhvcm5pbmcgaW4gb24gaGlzIHNlc3Npb24gdGhhdCB3YXMgYWJvdXQgdG8gc3RhcnQuPC9wPgo8cD5TYWxseSBTaGVyd2luIHRyYXZlbHMgcmVndWxhcmx5IGZyb20gQ2hhZ3JpbiBGYWxscyB3aXRoIGhlciBib3JkZXIgY29sbGllIGZvciBzZXNzaW9ucyBpbiB0aGUgcG9vbC4gQXNpZGUgZnJvbSBidXJuaW5nIG9mZiBlbmVyZ3ksIHRoZSBqdW1waW5nIGFuZCBzd2ltbWluZyBhbHNvIGJ1cm4gY2Fsb3JpZXMuPC9wPgo8cD5TaGVyd2luIHNhaWQgaGVyIG9uY2UgcHVkZ3kgcHVwIGhhZCBzbGltbWVkIGRvd24gdG8gdGhlIHBvaW50IHRoYXQgaGVyIHZldCB1cmdlZCBoZXIgdG8gZG91YmxlIHVwIGhpcyBmb29kIGFmdGVyIHRha2luZyB1cCB0aGUgc3BvcnQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7R3Vpbm5lc3Mgd2FzIGRlbGlnaHRlZCB3aXRoIHRoYXQsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QnVzaW5lc3MgdGhyaXZlcyA8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPk1pY2hlbGxlIGFkbWl0cyBpdCB0b29rIGEgbGVhcCBvZiBmYWl0aCB0byBvcGVuIGEgc2Vhc29uYWwgYnVzaW5lc3MgdGhhdCBpcyBkZWRpY2F0ZWQgdG8gZW5jb3VyYWdpbmcgaXRzIGZ1cnJ5IHBhdHJvbnMgdG8gcnVuIG9uIHRoZSBkZWNrIGFuZCBqdW1wIGludG8gdGhlIHBvb2wuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgcGFja2VkLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBhcmUgb2Z0ZW4gYm9va2VkIGEgd2VlayBhbmQgYSBoYWxmIG91dC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5NaWNoZWxsZSBzYWlkIHRoZXkgYWxzbyBob3N0IGZyaXNiZWUtbG92aW5nIGRvZ3Mgb25jZSBhIHdlZWsgYW5kIHJlY2VudGx5IGhhZCBhICYjODIyMDtwdXBweSBwYXJ0eS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQgd2FzIHNvIGN1dGUsIHRoZXJlIHdlcmUgcHVwcGllcyBldmVyeXdoZXJlLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5IGFsbCBqdXN0IHdhbnRlZCB0byBnZXQgcmlnaHQgaW50byB0aGUgd2F0ZXIuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TWljaGVsbGUgc2FpZCB0byBpbnRyb2R1Y2UgbmV3IGp1bXBpbmcgZG9ncyB0byB0aGUgc3BvcnQgYW5kIHNob3cgb2ZmIHRoZSBza2lsbHMgb2YgdGhlIHJlZ3VsYXJzLCB0aGV5IHdpbGwgaGF2ZSBhIHBvcnRhYmxlIHBvb2wgYXQgbmV4dCB3ZWVrZW5kJiM4MjE3O3MgTWFudHVhIFBvdGF0byBGZXN0aXZhbCBpbiBCdWNoZXJ0IE1lbW9yaWFsIFBhcmsuIDwvcD4KPHA+Q29tcGV0aXRpb25zIHdpbGwgYmUgaGVsZCBlYWNoIGRheSB3aXRoIHNvLWNhbGxlZCAmIzgyMjA7dHJ5LWl0JiM4MjIxOyBzZXNzaW9ucyBmb3IgbmV3Y29tZXJzIGZyb20gNiB0byA5IHAubS4gRnJpZGF5IGFuZCAxMSBhLm0uIHRvIDUgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhbmQgU3VuZGF5LiBZb3UgZG8gbm90IGhhdmUgdG8gc2lnbiB1cCBhaGVhZCBvZiB0aW1lLCBhbmQgaXQgd2lsbCBjb3N0ICQ1IHBlciBkb2cgdG8gZ2l2ZSBpdCBhIHNob3QuPC9wPgo8cD5BdCA3IHllYXJzIG9sZCwgTWljaGVsbGUgc2FpZCwgQmFpbGV5IGlzIGFuIGV4YW1wbGUgb2YgYSBsYXJnZXIgZG9nIHdobyBjYW4gYmVuZWZpdCBmcm9tIHRoZSBzcG9ydCwgYXMgaXQgYWxsb3dzIGhlciB0byBleGVyY2lzZSB3aXRob3V0IHB1dHRpbmcgdG9vIG11Y2ggc3RyZXNzIG9uIGhlciBoaXBzLjwvcD4KPHA+QmFpbGV5IG1pZ2h0IG5ldmVyIGJlY29tZSBhIGRvY2sgZG9nIGNvbXBldGl0b3IsIGJ1dCB3aXRoIHRpbWUgYW5kIGV4cGVyaWVuY2UsIG9uZSBkYXkgc2hlIG1pZ2h0IHZlbnR1cmUgZmFydGhlciBpbnRvIHRoZSB3YXRlciBhbmQgYWN0dWFsbHkgc3dpbS4gQXMgTWljaGVsbGUgc2FpZCwgJiM4MjIwO1lvdSBjYW4gdGVhY2ggYW4gb2xkIGRvZyBhIG5ldyB0cmljay4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5DcmFpZyBXZWJiLCB3aG8sIGlmIHlvdSBsb29rIGNsb3NlbHkgYXQgdGhlIHBob3RvcyBmcm9tIHRoaXMgYXJ0aWNsZSwgbWlzdGFrZW5seSB3b3JlIGhpcyBzd2ltIHNoaXJ0IGluc2lkZSBvdXQsIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpjd2ViYkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciAzMzAtOTk2LTM1NDcuPC9wPgo=