Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Fairlawn hires company to tear down Cornus Hill Mansion
Published: August 15, 2018 - 4:16 PM | Updated: August 15, 2018 - 4:39 PM
Full Screen Linked Image

By Rick Armon

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Study: Smokers better off quitting, even with weight gain Updated August 15th, 2018 5:15 PM
goodyear16 Updated August 15th, 2018 4:44 PM
Fairlawn hires company to tear down Cornus Hill Mansion Today August 15th, 2018 4:39 PM
Browns notebook: Offensive coordinator Todd Haley says Baker Mayfield has ‘made consistent progress and that’s a good sign’ Today August 15th, 2018 4:16 PM

THE LATEST

FirstEnergy Solutions takes next step toward closure of nuclear power plants Updated August 15th, 2018 4:44 PM
goodyear16 Updated August 15th, 2018 4:44 PM
Fairlawn hires company to tear down Cornus Hill Mansion Today August 15th, 2018 4:39 PM
UA shedding 80 degree programs; plans to beef up others, including cybersecurity, polymer science/engineering, dance and business Today August 15th, 2018 4:18 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal