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Family vows to keep fighting Nexus with federal appeal
Published: April 9, 2018 - 3:08 PM | Updated: April 9, 2018 - 3:13 PM
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By George W. Davis
ABJ/Ohio.com correspondent
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