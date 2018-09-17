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First marijuana dispensary approved in Akron as officials eye extra tax revenue
Published: September 17, 2018 - 9:18 PM
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By Doug Livingston

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