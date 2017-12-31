First Night Akron brings families downtown for sights and sounds on New Year’s Eve

Published: December 31, 2017 - 9:56 PM | Updated: December 31, 2017 - 11:06 PM
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By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal/Ohio.com
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