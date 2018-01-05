Fiscal conservative looks for broader service in Ohio House

Published: January 5, 2018 - 2:54 PM | Updated: January 5, 2018 - 3:11 PM
-
Image 1 of 1
By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5GYWNpbmcgdGVybSBsaW1pdHMgb24gU3RvdyBDaXR5IENvdW5jaWwsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vbWlrZXJhc29yLmNvbS8iPk1pa2UgUmFzb3I8L2E+IGlzIGxvb2tpbmcgZm9yIGFub3RoZXIgd2F5IHRvIHNlcnZlIGhpcyBob21ldG93biwgdGhlIGxhcmdlc3QgY2l0eSBlbnRpcmVseSB3aXRoaW4gT2hpbyYjODIxNztzIDM3dGggSG91c2UgZGlzdHJpY3QuPC9wPgo8cD5SYXNvciBzYWlkIGhlIGhhcyB0aGUgc3VwcG9ydCBvZiBzdGF0ZSBhbmQgbG9jYWwgbGVhZGVycyBpbiB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBQYXJ0eS4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgbG9va2luZyBwcmV0dHkgZ29vZCB0aGF0IHdlIHdvdWxkIGVudGVyIHRoZSByYWNlIGFzIGEgY2xlYXIgZnJvbnQgcnVubmVyLCYjODIyMTsgUmFzb3Igc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCB3ZSBoYXZlIG5vdCBtYWRlIGFuIGFubm91bmNlbWVudCwgeWV0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlJhc29yLCAzMiwgZ3JhZHVhdGVkIGZyb20gdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gU2Nob29sIG9mIExhdy4gSGUgcHJhY3RpY2VzIGJ1c2luZXNzIGFuZCByZWFsIGVzdGF0ZSBsYXcgaW4gQ2xldmVsYW5kIGFuZCBsaXZlcyBpbiBTdG93IHdpdGggTGF1cmEsIGhpcyB3aWZlIG9mIHRocmVlIHllYXJzLCBhbmQgdGhlaXIgNi1tb250aC1vbGQgZGF1Z2h0ZXIuIDwvcD4KPHA+SGUgZW50ZXJlZCBwdWJsaWMgb2ZmaWNlIGluIDIwMTEgb24gYSB3YXZlIG9mIGZpc2NhbCBjb25zZXJ2YXRpc20uIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSByZWFzb24gSSBnb3QgaW50byBTdG93IGdvdmVybm1lbnQgaXMgYmVjYXVzZSBwb2xpdGljaWFucyBhcmUgd2FzdGluZyB0YXggZG9sbGFycy4gVGhhdCByZWFsbHkgYm90aGVycyBtZS4gQW5kIHdlJiM4MjE3O3ZlIHR1cm5lZCB0aGF0IHNoaXAgYXJvdW5kLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCwgdG91dGluZyBob3cgcHVibGljbHkgaGVsZCBkZWJ0IGluIFN0b3cgaXMgZG93biBtb3JlIHRoYW4gNDAgcGVyY2VudCAmIzgyMTI7IGFsbCB3aXRob3V0IHJhaXNpbmcgdGF4ZXMgYW5kIGFtaWQgcmVkdWN0aW9ucyBpbiBzdGF0ZSBjdXRzIHRvIGxvY2FsIGdvdmVybm1lbnRzLCBoZSBhZGRlZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHBlb3BsZSB3b3JrIHJlYWxseSBoYXJkIGZvciB0aGVpciBpbmNvbWVzIGFuZCB0aGV5IGRlc2VydmUgbGVhZGVycyB3aG8gd29uJiM4MjE3O3Qgd2FzdGUgaXQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QSBtaWxsZW5uaWFsLCBSYXNvciBpbnRlcm5lZCBhdCB0aGUgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgd2hlbiBuZXdzcGFwZXJzIGFjcm9zcyBBbWVyaWNhLCBmYWNlZCB3aXRoIGRlY2xpbmluZyByZXZlbnVlLCBiZWdhbiBzaGVkZGluZyByZXBvcnRlcnMgYW5kIHN0YWZmLiBIZSBzYXcgdGhlIHNhbWUgc2x1Z2dpc2ggaGlyaW5nIGluIGxhdyBmaXJtcyBhcyBoZSB3cmFwcGVkIHVwIGhpcyBjb2xsZWdlIGVkdWNhdGlvbi4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBraW5kIG9mIGdyb3duIHVwIGluIHRoaXMgZWNvbm9taWMgY2xpbWF0ZSB3aGVyZSBvdXIgZ2VuZXJhdGlvbiBmZWVscyBsZWZ0IG91dCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQgb2YgYSB5b3VuZ2VyIGdlbmVyYXRpb24gbGFja2luZyB3aGF0IFByZXNpZGVudCBBYnJhaGFtIExpbmNvbG4gY29pbmVkIHRoZSAmIzgyMjA7ZWNvbm9taWMgcmlnaHQgdG8gcmlzZSYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBvciB0aGUgQW1lcmljYW4gZHJlYW0uIEFuZCBzbyBoZSBzdXBwb3J0cyAmIzgyMjA7YW55IHdheSB0aGUgZ292ZXJubWVudCBjYW4gZmFjaWxpdGF0ZSB1cHdhcmQgbW9iaWxpdHkgb3Igc3RlcCBvdXQgb2YgdGhlIHdheSwmIzgyMjE7IGZyb20gZWFzaWVyIGFjY2VzcyB0byBjYXBpdGFsIGZvciBlbnRyZXByZW5ldXJzIHRvIGxvd2VyIGZlZXMgZm9yIGxhd3llcnMgKGxpa2UgaGltKSB0aGF0IGFyZSBjb3N0bHkgZm9yIGJ1c2luZXNzZXMgdG8gYXBwcmVudGljZXNoaXBzIGFuZCBsb3dlcmluZyB0aGUgY29zdCBvZiBjb2xsZWdlIGFuZCB0cmFkZSBzY2hvb2xzIHRocm91Z2ggZWZmaWNpZW5jeS4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgW1ByZXNpZGVudF0gTWF0dCBXaWxzb24gaGFzIGRvbmUgYSBncmVhdCBqb2Igb2YgdGhhdCBpbiBBa3JvbiwgYnkgdGhlIHdheSwgaGUgc2FpZCBvZiBoaXMgYWxtYSBtYXRlci48L3A+CjxwPkFtb25nIGhpcyBsYXN0IGVmZm9ydHMgYXMgYSBjb3VuY2lsbWFuLCBSYXNvciBpcyBwdXNoaW5nIGEgJiM4MjIwO1RheHBheWVyIEJpbGwgb2YgUmlnaHRzJiM4MjIxOyBmb3IgdGhlIE1heSBwcmltYXJ5IGFuZCwgaWYgaXQgZmFpbHMsIGFnYWluIGluIE5vdmVtYmVyLiBUaGUgY2hhcnRlciBhbWVuZG1lbnQsIGhlIHNhaWQsICYjODIyMDsgd291bGQgbWFrZSBpdCBoYXJkZXIgZm9yIFN0b3cgdG8gcmFpc2UgcmV2ZW51ZSBpbiB0aGUgZnV0dXJlIHRocm91Z2ggdGF4ZXMmIzgyMjE7IGJ5IHJlcXVpcmluZyBzdXBlcm1ham9yaXR5IGFwcHJvdmFsIGJ5IGNvdW5jaWwuIFRoZSBsYXcgY2hhbmdlIHdvdWxkIGFsc28gbWFrZSBpdCBjbGVhciB0aGF0IGFsbCBwcm9wb3NlZCB0YXggaW5jcmVhc2VzIGFwcGVhciBvbiBhIE5vdmVtYmVyIGJhbGxvdCBhbmQgdGhhdCBjb3VuY2lsIGNhbm5vdCByZXF1aXJlIHJlc2lkZW50cyB0byBwYXkgaW5jb21lIHRheGVzIHdoZXJlIHRoZXkgbGl2ZSBhbmQgd29yayB3aXRob3V0IHB1YmxpYyBhcHByb3ZhbC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIGl0IHdpbGwgaHVydCBteSBjYW1wYWlnbiBidXQgdGhhdCYjODIxNztzIG5vdCBteSBnb2FsLCYjODIyMTsgUmFzb3Igc2FpZCBvZiB0aGUgbWVhc3VyZSBmaXR0aW5nIG5lYXRseSBpbnRvIGhpcyBjYW1wYWlnbiBhbmQgYmVzaWRlIGhpbSBvbiB0aGUgcHJpbWFyeSBiYWxsb3QuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7R29vZCBwb2xpY3kgaXMgZ29vZCBwb2xpdGljcywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5SZWFjaCBEb3VnIExpdmluZ3N0b24gYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBAQUJKRG91ZyBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RvdWcubGl2aW5nc3Rvbi45MiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RvdWcubGl2aW5nc3Rvbi45MjwvYT4gb24gRmFjZWJvb2suPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsL3JlcHVibGljYW5zLXBpbGUtdXAtdG8tcmVwbGFjZS10ZXJtLWxpbWl0ZWQtc3RhdGUtbGF3bWFrZXIiPlJlcHVibGljYW5zIHBpbGUgdXAgdG8gcmVwbGFjZSB0ZXJtLWxpbWl0ZWQgc3RhdGUgbGF3bWFrZXI8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3MvbG9jYWwvZGVtb2NyYXRzLWFyZS10ZXN0aW5nLXRoZS1zdHJlbmd0aC1vZi1vaGlvLXJlcHVibGljYW5zLWluLTIwMTgiPkRlbW9jcmF0cyBhcmUgdGVzdGluZyB0aGUgc3RyZW5ndGggb2YgT2hpbyBSZXB1YmxpY2FucyBpbiAyMDE4PC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsL2Zvcm1lci1qb3VybmFsaXN0LXRvLWNhbXBhaWduLWZvci1vaGlvLWhvdXNlLXNlYXQtb24td2hhdC11bml0ZXMtbm90LWRpdmlkZXMiPkZvcm1lciBqb3VybmFsaXN0IHRvIGNhbXBhaWduIGZvciBPaGlvIEhvdXNlIHNlYXQgb24gd2hhdCB1bml0ZXMsIG5vdCBkaXZpZGVzPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsL3BvbGl0aWNhbC1vcGVyYXRpdmUtdGFrZXMtaGlzLXR1cm4tYXMtYS1jYW5kaWRhdGUtZm9yLW9oaW8taG91c2UiPlBvbGl0aWNhbCBvcGVyYXRpdmUgdGFrZXMgaGlzIHR1cm4gYXMgYSBjYW5kaWRhdGUgZm9yIE9oaW8gSG91c2U8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)