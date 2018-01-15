Fix for state fund would take more from paychecks, cut unemployment benefits

Published: January 15, 2018 - 5:23 PM | Updated: January 15, 2018 - 8:08 PM
By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ub3Agc3RhdGUgSG91c2UgUmVwdWJsaWNhbnMgaGF2ZSB0YWtlbiB0byB0aGUgcm9hZCB0aGlzIG1vbnRoLCBzcGVha2luZyB0byB0aGUgcHVibGljIGFuZCBuZXdzcGFwZXJzIGluIGFuIHVwaGlsbCBlZmZvcnQgdG8gc2VsbCBhIHRoYW5rbGVzcyBzb2x1dGlvbiBmb3IgT2hpbyYjODIxNztzIHRyb3VibGVkIHVuZW1wbG95bWVudCBjb21wZW5zYXRpb24gZnVuZC48L3A+CjxwPlRoZSBmdW5kIHByb3ZpZGVzIGFib3V0IDE1IHdlZWtzIG9mIGZpbmFuY2lhbCBhc3Npc3RhbmNlIG9uIGF2ZXJhZ2UgdG8gd29ya2VycyB3aG8gZmluZCB0aGVtc2VsdmVzIHVuZW1wbG95ZWQgdGhyb3VnaCBubyBmYXVsdCBvZiB0aGVpciBvd24uIEF0IG1vc3QsIHRoZXNlIHBheW1lbnRzIHRvIG91dC1vZi13b3JrIE9oaW9hbnMgcmFuZ2UgZnJvbSAkNDQzIGZvciBpbmRpdmlkdWFscyB0byAkNTk4IGZvciBmYW1pbGllcy4gPC9wPgo8cD5PaGlvJiM4MjE3O3MgZWNvbm9teSBoYXMgaW1wcm92ZWQuIEJ1dCBldmVuIHdpdGggYSBkZWNsaW5pbmcgcmF0ZSBvZiB1bmVtcGxveW1lbnQgY2xhaW1zLCB0aGUgJDYwMCBtaWxsaW9uIGluIHRoZSBmdW5kIHRvZGF5IHdpbGwgbGFzdCBmb3VyIHllYXJzIGF0IGJlc3QsIGFuZCBtYXliZSBvbmx5IG1vbnRocyBpbiB0aGUgZXZlbnQgb2YgYSByZWNlc3Npb24uPC9wPgo8cD5JZiB0aGUgZnVuZCBnb2VzIGJlbGx5IHVwLCBhcyBpdCBkaWQgaW4gMjAwOSwgdGhlIHN0YXRlIHdpbGwgaGF2ZSB0byBib3Jyb3cgYmlsbGlvbnMgZnJvbSB0aGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50LiBUaGF0IHdpbGwgc2VuZCBhIGxvdCBvZiBtb25leSBkb3duIHRoZSBkcmFpbiwgbGlrZSB0aGUgJDI1NyBtaWxsaW9uIGluIGludGVyZXN0IE9oaW8gcGFpZCBVbmNsZSBTYW0gZnJvbSAyMDA5IHRvIDIwMTQuPC9wPgo8cD5Pbmx5IGEgbGFzdC1kaXRjaCBlZmZvcnQgYnkgc3RhdGUgbGF3bWFrZXJzIGluIDIwMTYgcHJldmVudGVkIHRoZSBmZWRlcmFsIGdvdmVybm1lbnQgZnJvbSBzbGFwcGluZyBmZWVzIG9uIGJ1c2luZXNzZXMgaW4gc3RhdGVzIGxpa2UgT2hpbywgd2hpY2ggZmFpbGVkIHRvIHJlcGF5IGl0cyBsb2FucyBvbiB0aW1lLiA8L3A+CjxwPlRvIGZpeCB0aGUgZnVuZCwgSG91c2UgU3BlYWtlciBDbGlmZiBSb3NlbmJlcmdlciBhbmQgUmVwLiBLaXJrIFNjaHVyaW5nIG9mIEphY2tzb24gVG93bnNoaXAgYXJlIGFza2luZyB3b3JrZXJzIGFuZCBlbXBsb3llcnMgdG8gcGF5IG1vcmUgd2hpbGUgY3V0dGluZyB0aGVuIGZyZWV6aW5nIHVuZW1wbG95bWVudCBiZW5lZml0cy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGFib3V0IGFzIGZhaXIgYW5kIGJhbGFuY2VkIGFzIHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGdldCwgYmVjYXVzZSBub2JvZHkgaXMgZ29pbmcgdG8gbGlrZSB0aGlzIGJhZCBib3ksJiM4MjIxOyBSb3NlbmJlcmdlciBzYWlkIG9mIEhvdXNlIEJpbGwgMzgyLCBTY2h1cmluZyYjODIxNztzIGNvbXByb21pc2UgdG8gc2hvcmUgdXAgdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3MgdW5lbXBsb3ltZW50IGNvbXBlbnNhdGlvbiBmdW5kLjwvcD4KPHA+VGhlIHBsYW4gZG9lc24mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRoZSBlbmRvcnNlbWVudCBvZiBiaWcgbGFib3Igb3IgYmlnIGJ1c2luZXNzICYjODIxMjsgZWFjaCBub3QgaGFwcHkgdG8gaGF2ZSBtZW1iZXJzIHBheSBtb3JlLiBCdXQgYWZ0ZXIgYXNraW5nIHN0YXRlIGFjY291bnRhbnRzIHRvIGNydW5jaCB0aGUgbnVtYmVycywgU2NodXJpbmcgc2FpZCBoaXMgcGxhbiBldmVubHkgZGl2aWRlcyB0aGUgcGFpbiwgdGFraW5nIGFib3V0IGFzIG11Y2ggZnJvbSBjb21wYW5pZXMgYXMgdGhlaXIgZW1wbG95ZWVzJiM4MjE3OyBwYXljaGVja3Mgb3IgZnV0dXJlIGJlbmVmaXRzLjwvcD4KPHA+VGhlIHNvbHV0aW9uLCBpZiBhY2NlcHRlZCwgd291bGQgdGFrZSBiaWxsaW9ucyBmcm9tIHBheWNoZWNrcyB3aGlsZSBiYWxhbmNpbmcgdGhlIGNvbXBldGl0aXZlbmVzcyBvZiBPaGlvJiM4MjE3O3MgYnVzaW5lc3MgY2xpbWF0ZSB3aXRoIG5laWdoYm9yaW5nIHN0YXRlcy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QSBuZXcgZGVhbDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+UmVwdWJsaWNhbnMgaW4gY29udHJvbCBvZiBzdGF0ZSBnb3Zlcm5tZW50IGZvciB0aGUgcGFzdCBkZWNhZGUgaGF2ZSBub3QgZmlsbGVkIHZhY2FuY2llcyBvbiBhbiBhZHZpc29yeSBjb3VuY2lsIHRoYXQgc3RlZXJzIHRoZSB1bmVtcGxveW1lbnQgY29tcGVuc2F0aW9uIHByb2dyYW0uPC9wPgo8cD5UaGUgZ3JvdXAgaGFzbiYjODIxNzt0IG1ldCBpbiBuZWFybHkgc2V2ZW4geWVhcnMsIGR1cmluZyB3aGljaCB0aGUgdW5lbXBsb3ltZW50IGNvbXBlbnNhdGlvbiBmdW5kIHdlbnQgYmFua3J1cHQgYW1pZCBhIHRlcnJpYmxlIHJlY2Vzc2lvbi4gTGF3bWFrZXJzIHdlcmUgd2FybmVkLjwvcD4KPHA+U2luY2UgYmVmb3JlIHRoZSBHcmVhdCBSZWNlc3Npb24sIHRoZXkmIzgyMTc7dmUgd2VpZ2hlZCBjb25jZXJucyBmcm9tIGxhYm9yIGFuZCBidXNpbmVzcyBhYm91dCB0aGUgZmFpcmVzdCwgbW9zdCBlcXVpdGFibGUgd2F5IHRvIGFjaGlldmUgc29sdmVuY3kgaW4gdGhlIGZ1bmQuIFNjaHVyaW5nIHRvb2sgdGhlIGxlYWQgaW4gMjAxNiBhZnRlciBPaGlvIHBhc3NlZCBhIHBsYW4gdG8gc2V0dGxlIHRoZSBsYXN0IG9mIHRoZSBmZWRlcmFsIGRlYnQuIEhpcyAyMDE2IHByb3Bvc2FsLCBjb21wYXJlZCB0byBoaXMgY3VycmVudCBwbGFuLCB3b3VsZCBoYXZlIG1vcmUgZGVlcGx5IGN1dCBiZW5lZml0cywgYSBub25zdGFydGVyIGZvciBsYWJvciBncm91cHMgdGhhdCBhcmUgd2lsbGluZyB0byBzZWUgbWVtYmVyc2hpcCBwYXkgbW9yZSB0byBhdm9pZCBhbnkgY3V0cyBmb3IgdW5lbXBsb3llZCB3b3JrZXJzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SZWZvcm0gYnJlYWtkb3duPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5IQiAzODIgc2hpZnRzIHRlcm1pbm9sb2d5IGluIHN0YXRlIGxhdyB0byB0cmVhdCB1bmVtcGxveW1lbnQgYmVuZWZpdHMgbGVzcyBsaWtlIGEgdGF4IG9uIHBheXJvbGwgYW5kIG1vcmUgbGlrZSBhbiBpbnN1cmFuY2UgYWdhaW5zdCBqb2IgbG9zc2VzLiA8L3A+CjxwPlRoZSBiaWxsIHdvdWxkOiA8L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RnJlZXplIGZvciBhIGRlY2FkZSBhbm51YWwgY29zdC1vZi1saXZpbmcgaW5jcmVhc2VzIG9uIHdlZWtseSBiZW5lZml0cy48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U2hyaW5rIGZyb20gMjYgdG8gMjQgd2Vla3MgdGhlIHRpbWUgZWxpZ2libGUgd29ya2VycyBjYW4gY29sbGVjdCB1bmVtcGxveW1lbnQgY2FzaCBiZW5lZml0cy48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UmVxdWlyZSBlbXBsb3llcnMgdG8gcGF5IGEgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgZmlyc3QgJDExLDAwMCBlYWNoIHdvcmtlciBtYWtlcy4gT2hpbyYjODIxNztzIHRocmVzaG9sZCBpbmNyZWFzZWQgdG8gJDksNTAwIHRoaXMgeWVhciBhZnRlciBiZWluZyBzdHVjayBhdCAkOSwwMDAgc2luY2UgMTk5NS4gU2NodXJpbmcmIzgyMTc7cyBwcm9wb3NhbCBtYXRjaGVzIG5laWdoYm9yaW5nIHN0YXRlcywgYnV0IGlzIGJlbG93IHRoZSAkMTMsNzgyIG5hdGlvbmFsIGF2ZXJhZ2Ugb3JnYW5pemVkIGxhYm9yIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gc2VlIGltcGxlbWVudGVkIGluIE9oaW8uPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JlcXVpcmUgZW1wbG95ZWVzIHRvIG1hdGNoIDEwIHBlcmNlbnQgb2Ygd2hhdCBlbXBsb3llcnMgcGF5LjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSZWxheCB0aGUgY29udHJpYnV0aW9uIHJhdGUgb25jZSB0aGUgZnVuZCBpcyBzdGFibGUuPC9wPgo8cD5BZnRlciBzdGlmZiBvcHBvc2l0aW9uIGZyb20gdGhlIGJ1aWxkaW5nIHRyYWRlcyBncm91cHMsIFNjaHVyaW5nIGluY2x1ZGVkIGEgY2FydmUtb3V0IGhlIHNhaWQgd2lsbCBhbGxvdyBjb25zdHJ1Y3Rpb24gd29ya2VycyB0byBjb2xsZWN0IHRoZSBmdWxsIDI2IHdlZWtzIG9mIHVuZW1wbG95bWVudCBpZiBNb3RoZXIgTmF0dXJlIGhhcyBwdXQgdGhlbSBvdXQgb2Ygd29yay4gSGUmIzgyMTc7cyBhbHNvIGFsbG93aW5nIHN1cHBsZW1lbnRhbCBiZW5lZml0cyB0aHJvdWdoICYjODIyMDtoaWdoIHJpc2sgcG9vbHMuJiM4MjIxOyBFc3NlbnRpYWxseSwgZHVlcyBjb2xsZWN0ZWQgYnkgdW5pb25zIGNvdWxkIHNoaWVsZCBtZW1iZXJzIGZyb20gYmVuZWZpdCBjdXRzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0IHdvdWxkIGJlIGJlbmVmaXRzIHRoYXQgYXJlIHVuaXF1ZSB0byB0aGUgbGFib3IgdW5pb25zLCYjODIyMTsgU2NodXJpbmcgc2FpZC48L3A+CjxwPkNvbXBhbmlvbiBsZWdpc2xhdGlvbiwgSG91c2UgSm9pbnQgUmVzb2x1dGlvbiA0LCB3b3VsZCBwZXJtaXQgdGhlIHN0YXRlIHRvIHNlbGwgYm9uZHMgaW4gdGhlIGV2ZW50IHRoYXQgdGhlIGZ1bmQgZ29lcyBiYW5rcnVwdCwgYXZvaWRpbmcgZmVkZXJhbCBpbnRlcmVzdCBwYXltZW50cy4gPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRoZSBmaXNjYWwgY2xpZmY8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPk5vbnBhcnRpc2FuIHJlc2VhcmNoZXJzIHdpdGggdGhlIExlZ2lzbGF0aXZlIFNlcnZpY2UgQ29tbWlzc2lvbiAoTFNDKSBlc3RpbWF0ZSB0aGF0IFNjaHVyaW5nJiM4MjE3O3MgYmlsbCB3b3VsZCBhZGQgJDQuNSBiaWxsaW9uIHRvIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIHVuZW1wbG95bWVudCBmdW5kIGZvciB0aGUgbmV4dCAxMiB5ZWFycy4gUm91Z2hseSA0OS41IHBlcmNlbnQgd291bGQgYmUgcGFpZCBieSBidXNpbmVzcyBhbmQgNTAuNSBwZXJjZW50IGJ5IGxhYm9yLjwvcD4KPHA+QXMgU2NodXJpbmcgZXhwbGFpbmVkIGl0LCBlbXBsb3llZXMgd291bGQgYmUgZGl2aWRlZCBpbnRvIHRocmVlIHRpZXJzLCBtYWtpbmcgYWRkaXRpb25hbCB3ZWVrbHkgY29udHJpYnV0aW9ucyBvZiB1cCB0byA1MCBjZW50cywgJDUgb3IgJDEwIGFjY29yZGluZyB0byB3YWdlcyBhbmQgdGhlIGxpa2VsaWhvb2QgZWFjaCBncm91cCB3b3VsZCBuZWVkIHVuZW1wbG95bWVudCBjb21wZW5zYXRpb24gc29tZWRheS48L3A+CjxwPkFsb25nIHdpdGggaW5jcmVhc2luZyByZXZlbnVlLCBiZW5lZml0IGN1dHMgYW5kIGZyZWV6ZXMgd2lsbCB0YWtlICQzJiM4MTk0O2JpbGxpb24gdG8gJDQgYmlsbGlvbiBsZXNzIG91dCBvZiB0aGUgc3RhdGUgZnVuZCwgZGVwZW5kaW5nIG9uIHdoZXRoZXIgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhbm90aGVyIHJlY2Vzc2lvbiBiZXR3ZWVuIDIwMTkgYW5kIDIwMzAuPC9wPgo8cD5FdmVuIGlmIFNjaHVyaW5nJiM4MjE3O3MgY29tcHJvbWlzZSBwYXNzZXMgdGhpcyB5ZWFyLCBpdCYjODIxNztsbCB0YWtlIGEgZGVjYWRlIHRvIGJ1aWxkIHVwIHRoZSB1bmVtcGxveW1lbnQgY29tcGVuc2F0aW9uIGZ1bmQgdG8gYSBsZXZlbCB0aGF0IG1pZ2h0IHN1c3RhaW4gYSByZWNlc3Npb24uIEJ1dCB0aGUgY29zdCBvZiBpbmFjdGlvbiBjb3VsZCBiZSBncmVhdGVyLjwvcD4KPHA+V2l0aG91dCBhIGNvdXJzZSBjb3JyZWN0aW9uLCB0aGUgTFNDIGVzdGltYXRlcyB0aGUgc3RhdGUgZnVuZCB3aWxsIGJlIGVtcHR5IGJ5IDIwMjEuIEluIHRoZSBldmVudCBvZiBhICYjODIyMDttb2RlcmF0ZSByZWNlc3Npb24mIzgyMjE7ICYjODIxMjsgZGVmaW5lZCBhcyBzb21ldGhpbmcgYmV0d2VlbiB0aGUgcGFpbmZ1bCBHcmVhdCBSZWNlc3Npb24gb2YgMjAwOCBhbmQgbW9kZXN0IGRpcCBpbiAyMDAxICYjODIxMjsgdGhlIGZ1bmQgd291bGQgbGFzdCBvbmx5IG1vbnRocy4gPC9wPgo8cD5Nb3N0IGVjb25vbWlzdHMgcHJlZGljdCBhIHJlY2Vzc2lvbiBpbiAxMC15ZWFyIGZvcmVjYXN0cy4gSWYgdGhlIGpvYnMgZGVjbGluZSBzdGFydHMgdGhpcyB5ZWFyLCB0aGUgZnVuZCBjb3VsZCBydW4gZHJ5IGJ5IEphbnVhcnkgMjAxOSwgYmVmb3JlIFNjaHVyaW5nJiM4MjE3O3MgYmlsbCB3b3VsZCB0YWtlIGVmZmVjdC48L3A+CjxwPlJlYWNoIERvdWcgTGl2aW5nc3RvbiBhdCAzMzAtOTk2LTM3OTIgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIEBBQkpEb3VnIG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vZG91Zy5saXZpbmdzdG9uLjkyIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vZG91Zy5saXZpbmdzdG9uLjkyPC9hPiBvbiBGYWNlYm9vay48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Longtime Browns special teams coordinator Chris Tabor reportedly leaving to fill same role for Chicago Bears
What happened to Roberta Bobby Snider? Hartville womans body missing after husband said she died during trip to Elvis Graceland
Former pastor says Angley abused him
Firestone mansion catches fire