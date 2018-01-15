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Fix for state fund would take more from paychecks, cut unemployment benefits
Published: January 15, 2018 - 5:23 PM | Updated: January 15, 2018 - 8:08 PM
By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
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