Former Buchtel teacher pleads guilty to charges for relationship with student that resulted in a child

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BIGZvcm1lciBCdWNodGVsIEhpZ2ggU2Nob29sIHRlYWNoZXIgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgRnJpZGF5IHRvIGNoYXJnZXMgc3RlbW1pbmcgZnJvbSBoZXIgdGhyZWUteWVhciByZWxhdGlvbnNoaXAgd2l0aCBhIEJ1Y2h0ZWwgc3R1ZGVudCB0aGF0IHJlc3VsdGVkIGluIGEgY2hpbGQuPC9wPgo8cD5MYXVyYSBMeW5uIENyb3NzLCAzNywgb2YgVGFsbG1hZGdlLCBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSB0byB0aHJlZSBjb3VudHMgb2Ygc2V4dWFsIGJhdHRlcnksIHRoaXJkLWRlZ3JlZSBmZWxvbmllcy4gU2hlIHdpbGwgYmUgc2VudGVuY2VkIE1heSAyNCBieSBTdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBKdWRnZSBUYW1teSBPJiM4MjE3O0JyaWVuLjwvcD4KPHA+UHJvc2VjdXRvcnMgc2F5IENyb3NzIGJlZ2FuIGEgdGhyZWUteWVhciBzZXh1YWwgcmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggdGhlIDE2LXllYXItb2xkIGJveSBpbiAyMDE0LiBBdCB0aGUgdGltZSwgdGhlIHRlZW4gd2FzIGxpdmluZyB3aXRoIENyb3NzLCB3aG8gd2FzIGhpcyBsZWdhbCBndWFyZGlhbi4gU2hlIGdhdmUgYmlydGggdG8gdGhlIHRlZW4mIzgyMTc7cyBzb24gaW4gRGVjZW1iZXIgMjAxNS48L3A+CjxwPlRoZSB0ZWVuJiM4MjE3O3MgbW90aGVyIGZpbGVkIGEgY29tcGxhaW50IHdpdGggQWtyb24gcG9saWNlIGluIEp1bmUgMjAxNSBhYm91dCB0aGUgYWxsZWdlZCBhZmZhaXIuIFNoZSBhbHNvIGNvbnRhY3RlZCBTdW1taXQgQ291bnR5IHByb3NlY3V0b3JzIGFuZCBwb2xpY2UgaW4gVGFsbG1hZGdlLCB3aGVyZSBoZXIgc29uIHdhcyBsaXZpbmcgd2l0aCBDcm9zcy48L3A+CjxwPkNyb3NzIHdhcyBjaGFyZ2VkIGluIEF1Z3VzdCAyMDE3LiBTaGUgaXMgcmVwcmVzZW50ZWQgYnkgYXR0b3JuZXkgTGFycnkgV2hpdG5leS48L3A+Cg==