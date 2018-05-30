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Former ‘Dirty Jobs’ host Mike Rowe spotted in Canton with cameras in tow
Published: May 30, 2018 - 8:50 PM | Updated: May 30, 2018 - 8:59 PM
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By Kelly Byer

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