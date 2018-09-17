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Former Hoover Co. workers gather for reunion
Published: September 17, 2018 - 1:41 PM

By Malcolm Hall

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