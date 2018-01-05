Former journalist to campaign for Ohio House seat on what unites, not divides

Published: January 5, 2018 - 2:53 PM | Updated: January 5, 2018 - 3:11 PM
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By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
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