Former Windham clerk sentenced for stealing water payments

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SQVZFTk5BOiBBIGZvcm1lciBXaW5kaGFtIHV0aWxpdHkgY2xlcmsgd2hvIHN0b2xlIG5lYXJseSAkNSwwMDAgaW4gd2F0ZXIgYmlsbCBwYXltZW50cyBoYXMgYmVlbiBzZW50ZW5jZWQgdG8gdXAgdG8gOTAgZGF5cyBpbiB0aGUgUG9ydGFnZSBDb3VudHkgSmFpbCwgdGhlIEtlbnQtUmF2ZW5uYSBSZWNvcmQtQ291cmllciByZXBvcnRzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBoYXJkIG9uIG1lIGFuZCBJIGxldCBteSBjaGlsZHJlbiBkb3duIHRyZW1lbmRvdXNseSwmIzgyMjE7IExpbmRzZXkgUGFvbGVsbGEgc2FpZCBUdWVzZGF5IGluIENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBuZXdzcGFwZXIuICYjODIyMDsmIzgyMzA7IEkganVzdCB3YW50IHRvIGJlIGEgZ29vZCBtb20gYW5kIGEgZ29vZCBwZXJzb24uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+U2hlIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IGluIE9jdG9iZXIgdG8gY2hhcmdlcyBvZiB0YW1wZXJpbmcgd2l0aCByZWNvcmRzIGFuZCB0aGVmdCBpbiBvZmZpY2UuIDwvcD4KPHA+U2hlIHN0b2xlIHRoZSBtb25leSBmcm9tIGN1c3RvbWVycyBwYXlpbmcgd2F0ZXIgYmlsbHMgZnJvbSBKYW51YXJ5IHRvIE9jdG9iZXIgMjAxNi48L3A+CjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cucmVjb3JkLWNvdXJpZXIuY29tL25ld3MvMjAxODAxMTYvZm9ybWVyLXdpbmRoYW0tdXRpbGl0eS1jbGVyay1nZXRzLWphaWwtdGltZS1mb3ItdGhlZnQiPlJlYWQgdGhlIGZ1bGwgUmVjb3JkLUNvdXJpZXIgcmVwb3J0IGhlcmUuPC9hPjwvcD4K