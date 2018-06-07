Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Gameday Sportswear moves into former Cope Pharmacy
Published: June 7, 2018 - 8:10 PM
Full Screen Linked Image

By Rick Armon

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Rubber City’s intense ‘Crucible’ staged in the round, madcap ‘Anything Goes’ marks Porthouse’s 50th June 6th, 2018 4:24 PM
Art notes: Comic artist leads tour of ‘Ed Emberley’ exhibit June 6th, 2018 3:23 PM
‘Frozen’ stage musical coming to Playhouse Square in 2020 June 6th, 2018 12:35 PM
Share your Blossom memories June 1st, 2018 8:29 PM

THE LATEST

Lee Simmons, former staff assistant to Gerald R. Ford, dies at 87 June 7th, 2018 8:27 PM
Gameday Sportswear moves into former Cope Pharmacy June 7th, 2018 8:10 PM
Video: Playing with a purpose is what Cleveland Cavaliers need according to George Hill June 7th, 2018 7:23 PM
2018 NBA Finals: Mind games: LeBron James hints at possible reason for departure as he stresses importance of basketball IQ in assembling title contender June 7th, 2018 7:15 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal