Grant winners detail plans to spend $300,000 on three city parks

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BIGRvZyBwYXJrLCBtdXNpY2FsIHBsYXlncm91bmQgYW5kIG9wZXJhdGlvbmFsIGNvbW11bml0eSB0aGVhdGVyIGluIEtlbm1vcmUuPC9wPgo8cD5QdWJsaWMgV2lGaSwgZm9vdGJhbGwgYW5kIGxvbmdlciBwb29sIGhvdXJzIGluIEdvb2R5ZWFyIEhlaWdodHMuPC9wPgo8cD5Bbnl0aGluZyBhdCBhbGwgb24gYSBwYXRjaCBvZiB0YWxsIGdyYXNzIGluIFdlc3QgQWtyb24uPC9wPgo8cD5BIHRyaW8gb2YgbmVpZ2hib3Job29kcyBhcmUgZHJlYW1pbmcgYmlnIGFmdGVyIHdpbm5pbmcgJDEwMCwwMDAgZ3JhbnRzIHRvIG1ha2VvdmVyIHRoZWlyIGNpdHktb3duZWQgcGFya3MuPC9wPgo8cD5JbiBhIHNoaWZ0IHRvd2FyZCBlbXBvd2VyaW5nIHJlc2lkZW50cywgQWtyb24gY2l0eSBnb3Zlcm5tZW50IGlzIGxldmVyYWdpbmcgaXRzIGxpbWl0ZWQgcmVzb3VyY2VzIHRvIHJhbGx5IHRoZSBwZW9wbGUgYXJvdW5kIHRoZWlyIHB1YmxpYyBhc3NldHMuIFRoaXMgeWVhciwgaW4gY29uanVuY3Rpb24gd2l0aCB0aGUgbGF1bmNoIG9mIHRoZSBBa3JvbiBQYXJrcyBDb2xsYWJvcmF0aXZlLCB0aGUgY2l0eSBpcyBmdW5kaW5nIHVwIHRvICQxMDAsMDAwIGluIHByb2plY3RzIGF0IFJlc2Vydm9pciBQYXJrIGluIEdvb2R5ZWFyIEhlaWdodHMsIENoZXN0bnV0IFJpZGdlIGluIEtlbm1vcmUgYW5kIENhZGlsbGFjIFRyaWFuZ2xlIGluIFdlc3QgQWtyb24uPC9wPgo8cD5XaGlsZSB0aGUgY2l0eSBpcyBwdXR0aW5nIHVwIHRoZSBtb25leSwgdGhlIHJlc2lkZW50cyB3aWxsIG92ZXJzZWUgdGhlIHdvcmssIGZyb20gcGxhbm5pbmcgYW5kIGJ1ZGdldGluZyB0byBoaXJpbmcgY29udHJhY3RvcnMuPC9wPgo8cD5UaGUgZmlyc3QgYW5udWFsIEFrcm9uIFBhcmtzIENoYWxsZW5nZSBncmFudCwgb3BlbiB0byBhbGwgcmVzaWRlbnRzLCBhdHRyYWN0ZWQgNjkgYXBwbGljYW50cyB2eWluZyBmb3IgdHdvICQxMDAsMDAwIGdyYW50cy4gV2l0aCBzbyBtdWNoIGludGVyZXN0LCB0aGUgY2l0eSBhZGRlZCBhIHRoaXJkIHdpbm5lciwgdXNpbmcgJDc1LDAwMCBpbiBjYXBpdGFsIGZ1bmRzIGFscmVhZHkgZWFybWFya2VkIGZvciB0aGUgS2VubW9yZSBwYXJrLiBUaGUgS25pZ2h0IEZvdW5kYXRpb24gcHJvdmlkZWQgJDM1LDAwMC48L3A+CjxwPlRoZSBzdHJhdGVnaWMgZ3JhbnQgcHJvY2VzcywgYWxvbmcgd2l0aCBuYXJyb3dpbmcgZG93biBwcm9qZWN0cywgaGFzIGdpdmVuIHRoZSBjaXR5IGEgYmV0dGVyIHVuZGVyc3RhbmRpbmcgb2Ygd2hhdCB0aGUgcGVvcGxlIHdhbnQuICYjODIyMDtCeSBjcm93ZHNvdXJjaW5nIGlkZWFzLCB0aGUgY2l0eSBub3cgaGFzIG5ldyBuZWlnaGJvcmhvb2QgcGFydG5lcnMgdG8gZW5nYWdlIHdpdGggYW5kIGluY3JlZGlibGUgZGF0YSBvbiBob3cgY2l0aXplbnMgd2FudCB0byB1c2UgQWtyb24gcGFya3MsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBIYXJkeSwgZGVwdXR5IG1heW9yIGZvciB0aGUgbmV3IE9mZmljZSBvZiBJbnRlZ3JhdGVkIERldmVsb3BtZW50LCBzYWlkIGluIGFubm91bmNpbmcgZmlyc3QteWVhciB3aW5uZXJzIHRoaXMgbW9udGguPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2Ugd2VyZSB0cnVseSBibG93biBhd2F5IHdpdGggdGhlIHF1YWxpdHkgb2YgdGhlIHN1Ym1pc3Npb25zIGZyb20gcmVzaWRlbnRzLCYjODIyMTsgc2FpZCBCcmlkZ2V0IEFtYnJpc2NvLCB3aG8gcnVucyB0aGUgQWtyb24gUGFya3MgQ29sbGFib3JhdGl2ZS4gPC9wPgo8cD5BbGwgd29yayBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBkb25lIGJ5IG5leHQgc3VtbWVyLiBHcmFudCB3aW5uZXJzIHdpbGwgZW5nYWdlIHRoZWlyIGxvY2FsIGNvbW11bml0aWVzIHRoaXMgc3VtbWVyIGFuZCBmYWxsIGJlZm9yZSBmaW5hbGl6aW5nIHByb2plY3RzIGZvciBlYWNoIHBhcmsuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNhZGlsbGFjIFRyaWFuZ2xlPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5MaWtlIGhpcyBmYXRoZXIgYW5kIGdyYW5kZmF0aGVyLCBSZWNhcmx0b24gJiM4MjIwO1JpY2smIzgyMjE7IEJ1Y2hhbmFuIEpyLiBncmV3IHVwIHdhdGNoaW5nIHRoZSBncmFzcyBncm93IG9uIENhZGlsbGFjIFRyaWFuZ2xlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0FzIHlvdSBjYW4gc2VlLCB0aGUgY2l0eSBkb2VzIGEgZ3JlYXQgam9iIGN1dHRpbmcgdGhlIGdyYXNzLCYjODIyMTsgQnVjaGFuYW4gc2FpZCwgc3RhbmRpbmcgaW4gdGhlIHRhbGwgZ3Jhc3MuPC9wPgo8cD5PbmUgb2YgdGhlIHRocmVlIGdyYW50IHdpbm5lcnMsIEJ1Y2hhbmFuIGlzIHBpY3R1cmluZyBhIG1vcmUgdmlicmFudCBmdXR1cmUgZm9yIHRoZSB3ZWRnZS1zaGFwZWQgJiM4MjIwO3BvY2tldCBwYXJrLiYjODIyMTsgSW4gaGlzIG1pbmQsIGhlJiM4MjE3O3MgcGFpbnRpbmcgdGhpcyBibGFuayBjYW52YXNzIHdpdGggYnJpY2sgd2Fsa3dheXMsIHN0b25lIGJlbmNoZXMgYW5kIHdpbmRpbmcgd2Fpc3QtaGlnaCB3YWxscy4gVGhlcmUmIzgyMTc7cyBzcGFjZSBmb3IgdGhlIEFrcm9uIFN5bXBob255IE9yY2hlc3RyYSB0byBwZXJmb3JtIGFuZCByb29tIGZvciBhbiB1cmJhbiBmYXJtZXJzJiM4MjE3OyBtYXJrZXQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7UmlnaHQgbm93LCBpdCYjODIxNztzIGp1c3Qgd2FzdGVkIHNwYWNlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCB0aGUgcmVhbCByZWFzb24gdGhhdCB3ZSYjODIxNztyZSBkb2luZyB0aGlzIGlzIHRvIGdpdmUgdml0YWxpdHkgdG8gdGhlIG5laWdoYm9yaG9vZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5HbGFkeXMgT3llbGVzZSwgYSByZXRpcmVlIHdobyBsaXZlcyBuZXh0IGRvb3IsIHNhaWQgdGhlIG5laWdoYm9yaG9vZCBpcyBmdWxsIG9mICYjODIyMDtrZWVwZXJzLiYjODIyMTsgVGhleSBrZWVwIHVwIGxhd25zIGFuZCBtYWludGFpbiBob21lcyBpbiBhIG5laWdoYm9yaG9vZCB3aXRoIGZldyByZW50ZXJzIGFuZCBmYWxsaW5nIGhvbWUgdmFsdWVzLiBTb21ldGhpbmcgbW9yZSB0aGFuIGFuIGVtcHR5IHBhdGNoIG9mIGdyYXNzIHdvdWxkIGNvbXBsaW1lbnQgdGhlaXIgZWZmb3J0cy48L3A+CjxwPlRyYW1vbnRhcnkgTWNXYWluLCBhbm90aGVyIG5laWdoYm9yLCBsb29rcyBmb3J3YXJkIHRvIGFueXRoaW5nIGF0IHRoZSBwYXJrLiBIZSByZW1lbWJlcnMgY2xpbWJpbmcgYXBwbGUgdHJlZXMgdGhlcmUgYXMgYSB5b3V0aCwgdHJ5aW5nIHRvIGltcHJlc3MgZ2lybHMuIFRoYXQgd2FzIGJlZm9yZSBoZSBnb3QgaW50byB0cm91YmxlIHdpdGggdGhlIGxhdy48L3A+CjxwPkhhdmluZyBhIHBhcmsgbGVzcyB0aGFuIGEgbWlsZSBhd2F5IHdvdWxkIG1ha2UgYSBwb3NpdGl2ZSBpbXBhY3Qgb24gdGhlIGNvbW11bml0eSwgaGUgc2FpZCwgcmVjYWxsaW5nIGEgZ3JvdXAgb2Yga2lkcyBoZSBzYXcgZmlnaHRpbmcgYXQgQ2FkaWxsYWMgUGFyayB0d28gd2Vla3MgYWdvLiAmIzgyMjA7V2h5IGFyZSB0aGV5IGZpZ2h0aW5nIHdoZW4gdGhleSBjb3VsZCBiZSBwbGF5aW5nPyYjODIyMTsgaGUgYXNrZWQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNoZXN0bnV0IFJpZGdlPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5PYnZpb3VzbHksIHdob2V2ZXIgZW5naW5lZXJlZCB0aGUgSS03NiBLZW5tb3JlIExlZyB3YXNuJiM4MjE3O3QgdGhpbmtpbmcgb2YgQ2hlc3RudXQgUmlkZ2UuPC9wPgo8cD5Ub2RheSwgdGhlIGluY2Vzc2FudCBodW0gb2YgdGhlIGhpZ2h3YXkgdHJhZmZpYyBwb2xsdXRlcyB0aGUgcGFya3MmIzgyMTc7IHRyYW5xdWlsIGJlYXV0eTogdG93ZXJpbmcgd2hpdGUgb2FrIHRyZWVzLCBhIHBpY3R1cmVzcXVlIG9sZCBhbXBoaXRoZWF0ZXIuIDwvcD4KPHA+QmVuZWF0aCB0aGUgY29tbXVuaXR5IHRoZWF0cmUmIzgyMTc7cyBzdG9ueSBzdGFnZSwgd2hpY2ggaGFzbiYjODIxNzt0IGJlZW4gdXNlZCBmb3IgYWJvdXQgYSBkZWNhZGUsIGEgcGFpciBvZiBkcmVzc2luZyByb29tIGRvb3JzIGFyZSB3YWxsZWQgaW4gbGlrZSBhIHNlYWxlZC1vZmYgY2F0YWNvbWIuIE1vc3QgZGF5cywgbm9ib2R5IHVzZXMgdGhlIGFnaW5nIHBsYXlncm91bmQgYW5kIHNsYXRlLXJvb2ZlZCBwYXZpbGlvbi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGVzZSBibG9ja3MgYXJlIGxpbmVkIHdpdGggZmFtaWxpZXMgdGhhdCBoYXZlIGNoaWxkcmVuLCYjODIyMTsgc2FpZCBJcmVuZSBNYWNrLVNoYWZlciwgd2hvIGdyZXcgdXAgdGhyZWUgc3RyZWV0cyBhd2F5LiAmIzgyMjA7QnV0IHRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gcHJvZ3JhbW1pbmcgaGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5NYWNrLVNoYWZlciwgYSBjb3N0dW1lIGRlc2lnbiBtYW5hZ2VyIGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uLCBqdW1wZWQgb24gYm9hcmQgd2hlbiBzaGUgZGlzY292ZXJlZCB0aGF0IEFuZ2VsYSBNaWxsZXIsIGEgcmV0aXJlZCBncmFudCB3cml0ZXIsIHdhcyBzZWVraW5nICQxMDAsMDAwIHRvIGFjdGl2YXRlIHRoZSBwYXJrLiBBYm91dCBhIGRvemVuIHJlc2lkZW50cyBoYXZlIGFkZGVkIHRoZWlyIHZvaWNlcy48L3A+CjxwPk1pbGxlciwgYSBmb3VuZGluZyBtZW1iZXIgb2YgdGhlIEtlbm1vcmUgTmVpZ2hib3Job29kIEFsbGlhbmNlLCBob3BlcyB0aGUgbW9uZXkgd2lsbCBnbyBmYXIgZW5vdWdoIHRvOjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBQcm92aWRlIGVsZWN0cmljaXR5IGZvciBhbXBoaXRoZWF0ZXIgbGlnaHRpbmcgYW5kIHNvdW5kOzwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBBZGQgYSBzb3VuZCBiYXJyaWVyIHRvIHNpbGVuY2UgaGlnaHdheSB0cmFmZmljOzwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBSZW9wZW4gdGhlIHRoZWF0ZXIgZHJlc3Npbmcgcm9vbXM7PC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IFJlbnQgb3IgaW5zdGFsbCBiYXRocm9vbSBmYWNpbGl0aWVzOzwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBBZGQgYSBkb2cgcGFyazs8L3A+CjxwPiYjODIyNjsgQW5kIHJlcGxhY2UgdGhlIG9sZCBwbGF5Z3JvdW5kIHdpdGggb25lIHRoYXQgY2hpbGRyZW4gY2FuIHBsYXkgbGlrZSBhIG11c2ljYWwgaW5zdHJ1bWVudC48L3A+CjxwPlRvIHByaW9yaXRpemUgdGhlIGlkZWFzLCB0aGUgd29tZW4gYXJlIGNyZWF0aW5nIEZyaWVuZHMgb2YgQ2hlc3RudXQgUmlkZ2UgQ29tbWl0dGVlLCB3aGljaCB3aWxsIG92ZXJzZWUgbWFpbnRlbmFuY2UgYW5kIHByb2dyYW1taW5nLiBWb2x1bnRlZXJzIGNhbiBqb2luIGJ5IGVtYWlsaW5nIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzprZW5tb3Jla3JlYXRpdmVAZ21haWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+a2VubW9yZWtyZWF0aXZlQGdtYWlsLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgaGVyZSB0byBhY3RpdmF0ZSB0aGUgc3BhY2Ugc28gbmVpZ2hib3JzIGdldCB0byBrbm93IGVhY2ggb3RoZXIsJiM4MjIxOyBNaWxsZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dpdGgganVzdCB0aGVzZSBpbXByb3ZlbWVudHMsIHdlIGNvdWxkIHJvY2sgdGhpcyBwbGFjZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlJlc2Vydm9pciBQYXJrPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5TaGFyb24gQ29ubm9yLCBwcmVzaWRlbnQgb2YgUmVzaWRlbnRzIEltcHJvdmluZyBHb29keWVhciBIZWlnaHRzIFRvZ2V0aGVyLCBmYWNlZCBzdGlmZmVyIGNvbXBldGl0aW9uIHRoYW4gbW9zdC48L3A+CjxwPkhlciBBa3JvbiBQYXJrcyBDaGFsbGVuZ2UgYXBwbGljYXRpb24sIHN1Ym1pdHRlZCBvbiBiZWhhbGYgb2YgdGhlIFIuSS5HLkguVC4gQ29tbWl0dGVlLCB3ZW50IHRvZSB0byB0b2Ugd2l0aCAyNCBvdGhlcnMgd2hvIHVzZSBSZXNlcnZvaXIgUGFyay48L3A+CjxwPk9uZSBvZiB0aGUgbGFyZ2VzdCByZWNyZWF0aW9uYWwgYXJlYXMgaW4gdGhlIGNpdHksIFJlc2Vydm9pciBQYXJrIGhhcyBqdXN0IGFib3V0IGV2ZXJ5dGhpbmc6IGZvdXIgdGVubmlzIGNvdXJ0cywgZm91ciBiYXNlYmFsbCBmaWVsZHMsIGZvdXIgYmFza2V0YmFsbCBjb3VydHMsIHR3byBwYXZpbGlvbnMgYW5kIG9uZSBvZiB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHR3byBvdXRkb29yIHN3aW1taW5nIHBvb2xzLjwvcD4KPHA+QnV0IHRoZSBwYXJrICYjODIxMjsgYnVpbHQgaW4gdGhlIDE5MzBzIGZvciBhIGdyb3dpbmcgY2l0eSAmIzgyMTI7IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcmVmbGVjdCB0aGUgbmVlZHMgb2YgYW4gYWdpbmcgR29vZHllYXIgSGVpZ2h0cyB3aXRoIHlvdW5nIGZhbWlsaWVzLiBUaGUgbG9jYWwgeW91dGggYmFzZWJhbGwgbGVhZ3VlIGZvbGRlZCBhIGZldyB5ZWFycyBiYWNrLiBUaGUgcG9vbCBvcGVucyBsYXRlciB0aGFuIHNlbmlvcnMgbWlnaHQgbGlrZS4gQW5kIHRoZSBzaWRld2Fsa3MgYXJlIHRvbyB1bmV2ZW4gdG8gd2FsaywgQ29ubm9yIHNhaWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgbmVlZCB0byBtYWtlIHRoZSBwYXJrIGZpdCB0aGF0IFtuZXcgZGVtb2dyYXBoaWNdLCYjODIyMTsgQ29ubm9yIHNhaWQgb2YgaGVyIGNoYW5naW5nIG5laWdoYm9yaG9vZC48L3A+CjxwPlRoZSBSLkkuRy5ILlQuIENvbW1pdHRlZSB3aWxsIHVzZSBjb21tdW5pdHkgbWVldGluZ3MgYW5kIHN1cnZleXMgdGhpcyBzdW1tZXIgdG8gbGV0IHRoZSBwdWJsaWMgcmFuayB0aGUgZm9sbG93aW5nIHByb2plY3RzOjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBGcmVlIHB1YmxpYyBXaWZpOzwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBBIHBlcm1hbmVudCBmb290YmFsbCBmaWVsZCwgaW5zdGVhZCBvZiBzbyBtYW55IGJhc2ViYWxsIGZpZWxkczs8L3A+CjxwPiYjODIyNjsgTW9yZSBzZWF0aW5nIGFuZCBzaGFkZSBieSB0aGUgcG9vbDs8L3A+CjxwPiYjODIyNjsgUGljbmljIHRhYmxlcy9zZWF0aW5nIGJ5IHRoZSBjb21tdW5pdHkgY2VudGVyOzwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBGbG93ZXJzIGluIHRoZSBwbGFudGVyczs8L3A+CjxwPiYjODIyNjsgTW9yZSB0cmFzaCBjYW5zIGFuZCBkcmlua2luZyBmb3VudGFpbnM7PC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IEEgd2FsayBwYXRoIGNpcmNsaW5nIHRoZSBlbnRpcmUgcGFyazs8L3A+CjxwPiYjODIyNjsgQW5kIGEgbGFyZ2VyIHlvdXRoIHBsYXlncm91bmQuPC9wPgo8cD5JdCYjODIxNztzIGFsbCAmIzgyMjA7cGllIGluIHRoZSBza3kgYXQgdGhpcyBwb2ludCwmIzgyMjE7IHNhaWQgQ29ubm9yLCB3aG8gZXhwZWN0cyB0aGUgZnVuZGluZyB0byBvbmx5IGdvIHNvIGZhci4gJiM4MjIwO1JpZ2h0IG5vdywgaXQmIzgyMTc7cyBzbyBleGNpdGluZyBiZWNhdXNlIHdlIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgaG93IG11Y2ggYW55dGhpbmcgaXMgZ29pbmcgdG8gY29zdC4gU28gd2UgY2FuIGRyZWFtIHVwIGFueXRoaW5nLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkNvbm5vciwgd2hvIGlzIHRha2luZyBzdWdnZXN0aW9ucywgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNjb25ub3IxQG5lby5yci5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5zY29ubm9yMUBuZW8ucnIuY29tPC9hPiBvciAzMzAtNzg0LTY2MjMuPC9wPgo8cD5SZWFjaCBEb3VnIExpdmluZ3N0b24gYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBAQUJKRG91ZyBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RvdWcubGl2aW5nc3Rvbi45MiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RvdWcubGl2aW5nc3Rvbi45MjwvYT4gb24gRmFjZWJvb2suPC9wPgo=