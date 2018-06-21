Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Grassroots Latino group meets with Salem families after Fresh Mark immigration raids
Published: June 21, 2018 - 8:14 PM

By Shane Hoover

The Canton Repository/GateHouse Media Ohio

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Grassroots Latino group meets with Salem families after Fresh Mark immigration raids June 21st, 2018 8:14 PM
Governor orders probe of abuse claims by immigrant children June 21st, 2018 8:04 PM
First lady visits migrant children housed in Texas June 21st, 2018 7:53 PM
Charles Krauthammer, prominent conservative voice, dies June 21st, 2018 7:20 PM

THE LATEST

Cavaliers draft Alabama point guard Collin Sexton with eighth pick June 21st, 2018 8:31 PM
Cavaliers draft PG Collin Sexton with the overall 8th pick in NBA Draft June 21st, 2018 8:23 PM
Grassroots Latino group meets with Salem families after Fresh Mark immigration raids June 21st, 2018 8:14 PM
Charles Krauthammer, prominent conservative voice, dies June 21st, 2018 7:20 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal