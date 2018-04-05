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Hard Rock Rocksino in Northfield to be sold for about $1.06 billion; MGM Properties of Las Vegas will own real estate
Published: April 5, 2018 - 12:20 PM | Updated: April 5, 2018 - 12:31 PM
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By Katie Byard
Beacon Journal/Ohio.com
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