Hartville businesses promoting ‘Late Night Local’ on Thursdays

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IQVJUVklMTEU6IE1hbnkgdmlsbGFnZSBidXNpbmVzc2VzIGFyZSBiYW5kaW5nIHRvZ2V0aGVyIHRvIHN0YXkgb3BlbiBsYXRlciBvbiBUaHVyc2RheXMgYXMgcGFydCBvZiBhICYjODIyMDtMYXRlIE5pZ2h0IExvY2FsJiM4MjIxOyBlZmZvcnQgdG8gcHJvbW90ZSBzbWFsbCBidXNpbmVzc2VzLjwvcD4KPHA+TW9yZSB0aGFuIGEgZG96ZW4gcmV0YWlsZXJzIHdpbGwgc3RheSBvcGVuIHVudGlsIDggcC5tLiBUaHVyc2RheXMgdGhyb3VnaCBBdWd1c3QuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7T25lIG9mIHRoZSBiZXN0IHRoaW5ncyBvdXIgbGl0dGxlIHRvd24gY2FuIGRvIHRvIGdyb3cgYnVzaW5lc3MgaXMgd29yayB0b2dldGhlciwmIzgyMjE7IE1vZGVybiBWaWxsYWdlIG93bmVyIFRhcmEgV2llZGVybWFuIHNhaWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuPC9wPgo8cD5UaGUgYnVzaW5lc3NlcyBvcHRlZCBmb3IgdGhlIHByb2dyYW0gYWZ0ZXIgdmlld2luZyBhIFNhdmV5b3VyLnRvd24gd2ViaW5hciBsYXN0IGZhbGwgY2FsbGVkICYjODIyMDtUaGUgRnV0dXJlIG9mIFJldGFpbCYjODIyMTsgYW5kIGxlYXJuaW5nIHRoYXQgNzAgcGVyY2VudCBvZiBzcGVuZGluZyBhdCBicmljayBhbmQgbW9ydGFyIGJ1c2luZXNzZXMgdGFrZXMgcGxhY2UgYWZ0ZXIgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5Gb3IgYSBsaXN0IG9mIHBhcnRpY2lwYXRpbmcgc2hvcHMgYW5kIHBhcnRuZXIgcmVzdGF1cmFudHMsIGdvIHRvOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmRpc2NvdmVyaGFydHZpbGxlLmNvbS9sYXRlbmlnaHRsb2NhbC4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmRpc2NvdmVyaGFydHZpbGxlLmNvbS9sYXRlbmlnaHRsb2NhbCIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5kaXNjb3ZlcmhhcnR2aWxsZS5jb20vbGF0ZW5pZ2h0bG9jYWw8L2E+LjwvYT48L3A+Cg==