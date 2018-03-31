Haven of Rest turns 75, remembering its founder and planning to grow

Published: March 31, 2018 - 8:15 PM
-
1/34
-
2/34
-
3/34
-
4/34
-
5/34
-
6/34
-
7/34
-
8/34
-
9/34
-
10/34
-
11/34
-
12/34
-
13/34
-
14/34
-
15/34
-
16/34
-
17/34
-
18/34
-
19/34
-
20/34
-
21/34
-
22/34
-
23/34
-
24/34
-
25/34
-
26/34
-
27/34
-
28/34
-
29/34
-
30/34
-
31/34
-
32/34
-
33/34
-
34/34
By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtd3JhcHBlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtaGVhZGVyIj48aDI+RGV0YWlscy4uLjwvaDI+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1pdGVtcyI+PGh0bWw+PGhlYWQ+PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIiBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWwiIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfSGVkLS0+PHA+RllJIC4uLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfQm9keVR4dC0tPjxwPldoYXQ6IEhhdmVuIG9mIFJlc3QgTWluaXN0cmllcyBjZWxlYnJhdGVzIDc1IHllYXJzIHdpdGggYSBkaW5uZXIgYmFucXVldCBmZWF0dXJpbmcgdGhlIFJldi4gS251dGUgTGFyc29uIGFzIGd1ZXN0IHNwZWFrZXI8L3A+PHA+V2hlbjogNiBwLm0uIEFwcmlsIDI3PC9wPjxwPldoZXJlOiBUaGUgbWlzc2lvbiwgMTc1IEUuIE1hcmtldCBTdC4sIEFrcm9uPC9wPjxwPlRpY2tldHM6ICQxMDwvcD48cD5JbmZvcm1hdGlvbjogRm9yIHZvbHVudGVlciBvcHBvcnR1bml0aWVzLCB0byBkb25hdGUgb3IgYnV5IGEgYmFucXVldCB0aWNrZXQsIGNvbnRhY3QgTHlubmUgVGF5bG9yIGF0IDMzMC01MzUtMTU2MyBvciBlbWFpbCBsdGF5bG9yJiMwNjQ7aGF2ZW5vZnJlc3Qub3JnLjwvcD48cD5XZWJzaXRlOiB3d3cuaGF2ZW5vZnJlc3Qub3JnIDwvcD48L2JvZHk+PC9odG1sPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Gb3IgdGhlIG1lbnRhbGx5IGlsbCBhbmQgYWRkaWN0ZWQsIGlkbGUgaGFuZHMgYXJlIHRoZSBkZXZpbCYjODIxNztzIHdvcmtzaG9wLiBUaGUgUmV2LiBKZWZmIEthaXNlciwgd2hvIHJ1bnMgSGF2ZW4gb2YgUmVzdCBNaW5pc3RyaWVzIGluIEFrcm9uLCBwcmFjdGljZXMgdGhpcyBiaWJsaWNhbCBwcm92ZXJiLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIGZvdW5kIG91dCB0aGF0IGlmIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgdG9vIG11Y2ggaWRsZSB0aW1lIGl0IGNhbiBiZSBkZXZhc3RhdGluZywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsIHRvdXRpbmcgYWN0aXZpdGllcyB0aGF0IGVtcG93ZXIgaGlzIGd1ZXN0czogZ3Jvd2luZyB2ZWdldGFibGVzIGZvciBmYXJtZXJzIG1hcmtldHMsIHNld2luZyBnb29kcyB0byBzZWxsIGluIEhhcnR2aWxsZSwgdGFraW5nIGNvbXB1dGVyIGFuZCBHRUQgY2xhc3NlcywgYXR0ZW5kaW5nIGNoYXBlbCBvciBqdXN0IHNob290aW5nIHBvb2wsIHdvcmtpbmcgb3V0IGFuZCB3YXRjaGluZyBUViBvbiBhIHJhaW55IGRheS48L3A+CjxwPkEgbG9uZyB3YXkgZnJvbSBpdHMgb3JpZ2luYWwgJiM4MjIwOzI1IGNoYWlycywgYSBwdWxwaXQgYW5kIGEgcGlhbm8sJiM4MjIxOyB0aGUgZmFpdGgtYmFzZWQgbWlzc2lvbiBpcyBBa3JvbiYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgaG9tZWxlc3Mgc2hlbHRlci4gSXQgb3BlbmVkIG9uIE5vcnRoIEhvd2FyZCBTdHJlZXQgaW4gMTk0Mywgc2VydmluZyBtb3N0bHkgb2xkZXIgYWxjb2hvbGljIG1lbi4gPC9wPgo8cD5CdXQgYXMgdGhlIHN0b3J5IGdvZXMsIGl0IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGV4aXN0IHdpdGhvdXQgaWRsZSBoYW5kcywgYW4gQWtyb24gcnViYmVyIHN0cmlrZSBhbmQgYSBnb3NwZWwgY2hvaXIuPC9wPgo8cD5UaGUgdmlzaW9uIG9mIGhlbHBpbmcgaG9tZWxlc3MgcGVvcGxlIHR1cm5zIDc1IHRoaXMgbW9udGguIEl0cyBmb3VuZGVyLCBDaGFybGVzIEN1cnRpcyAmIzgyMjA7Qy5DLiYjODIyMTsgVGhvbWFzICgxOTA3LTE5NzYpLCBsaWtlIGhpcyBzb24gYWZ0ZXIgaGltLCBsZWQgdGhlIGVmZm9ydCB1bnRpbCB0aGUgZGF5IGhlIGRpZWQuPC9wPgo8cD5NdXNpYyBhbmQgdGhlIGdvc3BlbCB3aWxsIG1hcmsgdGhpcyA3NXRoIGFubml2ZXJzYXJ5LiBLYWlzZXIgd2lsbCBhbm5vdW5jZSBhIGNhbXBhaWduIHRvIHJhaXNlICQ0MDAsMDAwIHRvIHJlbm92YXRlIHRoZSBzaGVsdGVyJiM4MjE3O3MgbG9uZy10ZXJtIGhvdXNpbmcgZm9yIG1lbi4gTmV4dCB1cCwgYW4gZXhwYW5zaW9uIGF0IHRoZSB3b21lbiYjODIxNztzIHNoZWx0ZXIgYW5kIGEgcmVub3ZhdGlvbiBvZiB0aGUga2l0Y2hlbiwgd2hpY2ggY3JhbmtlZCBvdXQgMjcwLDAwMCBtZWFscyBsYXN0IHllYXIuPC9wPgo8cD5BcyBhdHRlbmRlZXMgbGlzdGVuIHRvIHNlcm1vbnMgYW5kIGdvc3BlbCBwaWFubywgc29tZSBtYXkgdGhpbmsgb2YgVGhvbWFzLiBIZSBhbHdheXMgc3Bva2Uga2luZGx5IG9mIG1lbiB3aG8gYmVnZ2VkIGluIEFrcm9uIG9uIHN0cmVldHMgaGUgYnJhdmVkIGFzIGEgeW91bmcgYm95IG9ycGhhbmVkIGJ5IHRoZSBkZWF0aCBvZiBoaXMgbW90aGVyLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaGUgYmVnaW5uaW5nPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5BcyBoaXMgZ3JhbmRzb24gYW5kIHN1Y2Nlc3NvcnMgdGVsbCB0aGUgc3RvcnksIGNodXJjaCBmb2xrIHJhcHBlZCBvbiBUaG9tYXMmIzgyMTc7IGRvb3IgaW4gU3ByaW5nZmllbGQgVG93bnNoaXAgODAgeWVhcnMgYWdvLjwvcD4KPHA+SGUgd2FzIG1hcnJpZWQgdGhlbiBhbmQgd29ya2luZyBhdCBHb29keWVhciBUaXJlICZhbXA7IFJ1YmJlciBDby4gSGlzIHdpZmUgd291bGQgbGF0ZXIga2VlcCB0aGUgYm9va3MsIHBsYXkgdGhlIHBpYW5vIGFuZCBjb29rIGF0IHRoZSBob21lbGVzcyBzaGVsdGVyIHRoZXkmIzgyMTc7ZCBvcGVuIHRvZ2V0aGVyLjwvcD4KPHA+VGhlaXJzIHdhcyBhIHRyb3VibGVkIG1hcnJpYWdlLCBzdHJhaW5lZCBmdXJ0aGVyIGFzIFRob21hcyYjODIxNzsgY28td29ya2VycyB3ZW50IG9uIHN0cmlrZS4gVGhlIHRpbWluZyBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGJlZW4gYmV0dGVyIHdoZW4gdGhlIHVuYW5ub3VuY2VkIHZpc2l0b3JzIGFza2VkIGlmIHRoZSBjb3VwbGUgd291bGQgZW5qb3kgYSBjaHVyY2ggY29uY2VydC4gJiM4MjIwO0hlIG9ubHkgd2VudCBiZWNhdXNlIGhlIGxpa2VkIHRoZSBtdXNpYywmIzgyMjE7IHNhaWQgQ3VydGlzIFRob21hcywgcmVtaW5pc2NpbmcgVGh1cnNkYXkgYWJvdXQgaGlzIGdyYW5kZmF0aGVyLCB3aG8gd2FzIG5vIG1hbiBvZiBHb2QsIHlldC48L3A+CjxwPlRoZSBwcm9ibGVtcyBpbiBUaG9tYXMmIzgyMTc7IGxpZmUgaGFkICYjODIyMDtsZWQgaGltIG9uIGEgc2VhcmNoLCYjODIyMTsgc2FpZCB0aGUgZ3JhbmRzb24sIHRoZSBtaXNzaW9uJiM4MjE3O3MgZGlyZWN0b3Igb2Ygb3BlcmF0aW9ucy4gVG91Y2hlZCBieSB0aGUgR29zcGVsLCB0aGUgVGhvbWFzIGNvdXBsZSBjYW1lIGhvbWUgdGhhdCBldmVuaW5nIHRvIGEgbWFycmlhZ2UgdGhhdCBuZXZlciBhZ2FpbiBmYWx0ZXJlZC4gVGhleSAmIzgyMjA7Z2F2ZSB0aGVpciBsaXZlcyB0byBHb2QmIzgyMjE7IGFuZCBvcGVuZWQgdGhlIHNoZWx0ZXIuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlBvcHVsYXRpb24gZ3Jvd3M8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkluIHRoZSBlYXJseSB5ZWFycywgdGhlIEhhdmVuIG9mIFJlc3Qgc2VydmVkIG9ubHkgbWVuLCBtb3N0bHkgYmV0d2VlbiB0aGUgYWdlcyBvZiA0NSBhbmQgNjUuPC9wPgo8cD5BZnRlciBXb3JsZCBXYXIgSUksIHRoZW4gVmlldG5hbSBhbmQgS29yZWEsIHRoZSBuYXRpb24gZ3JhcHBsZWQgd2l0aCBtZW50YWwgaGVhbHRoIGFuZCBoZWxwaW5nIHZldGVyYW5zLiBBa3JvbiYjODIxNztzIGhvbWVsZXNzIHBvcHVsYXRpb24gZ3JldywgYW5kIGdyZXcgeW91bmdlciwgd2l0aCB0aGUgYWR2ZW50IG9mIGNyYWNrIGNvY2FpbmUgYW5kIHRoZSBjbG9zaW5nIG9mIHN0YXRlIG1lbnRhbCBpbnN0aXR1dGlvbnMuPC9wPgo8cD5NZW4gY2FtZSB3aXRoIHByb2JsZW1zIGJ1dCBmZXdlciBhbmQgZmV3ZXIgd2l0aCBHb2QsIHdobyAmIzgyMjA7aGFzIGJlZW4gdGFrZW4gb3V0IG9mIHRoZSBwaWN0dXJlJiM4MjIxOyBpbiBBbWVyaWNhLCBzYWlkIEthaXNlciwgd2hvIGhhcyBzZXJ2ZWQgYXMgZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIHNpbmNlIDIwMTEuIFRvZGF5LCBtb3N0IG1lbiBhdCB0aGUgSGF2ZW4gb2YgUmVzdCBmYWxsIGJldHdlZW4gMjUgYW5kIDQ1IHllYXJzIG9sZCwgb2Z0ZW4gaW4gdGhlIHRocm9lcyBvZiBvcGlvaWQgYWRkaWN0aW9uLiBTb21lIGFyZSBjb2xsZWdlIGdyYWR1YXRlcywgYnVzaW5lc3NtZW4gYW5kIGF0aGxldGVzLCBhbmQgbGVzcyBzbyB0aGUgY2FyaWNhdHVyZSBvZiBhbiBvdXQtb2Ytd29yayBmYWN0b3J5IHdvcmtlciB3aG8gZHJpbmtzIHRvbyBtdWNoLjwvcD4KPHA+VGhlIG1pc3Npb24gbW92ZWQgaW4gMTk3NCwgYSB3YXRlcnNoZWQgeWVhciwgZnJvbSBCdWNodGVsIEF2ZW51ZSB0byBpdHMgY3VycmVudCBoZWFkcXVhcnRlcnMgYXQgMTc1IEUuIE1hcmtldCBTdC4gVGhlIGZpcnN0IHdvbWVuIHdlcmUgYWRtaXR0ZWQuIEEgZGF5IHJvb20gb3BlbmVkIGluIDE5NzUsIHByb3ZpZGluZyBzcGFjZSB1c2VkIHRvZGF5IGZvciBjbGFzc2VzIG9uIGVhcm5pbmcgYSBHRUQsIGxlYXJuaW5nIGhvdyB0byBpbnRlcnZpZXcsIG1hbmFnZSBwZXJzb25hbCBmaW5hbmNlcyBhbmQgbW9yZSwgd2l0aCBjb21wdXRlcnMgYW5kIHNoZWx2ZXMgb2YgYm9va3Mgb24gd3JpdGluZyBjb3ZlciBsZXR0ZXJzIGFuZCByZWFkaW5nIHRoZSBCaWJsZS48L3A+CjxwPkluIDE5NzksIEhhcnZlc3QgSG9tZSBvcGVuZWQgZm9yIHdvbWVuIGFuZCB0aGVpciBjaGlsZHJlbi4gQy5DLiBUaG9tYXMmIzgyMTc7IHdpZmUgTWFyam9yaWUgUnV0aCBUaG9tYXMmIzgyMTc7IG5hbWUgaGFuZ3Mgb3ZlciB0aGUgZnJvbnQgZG9vcndheS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2Vjb25kIHRpbWVyPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5CcnVzaGluZyB1cCBvbiBhIHdvcmQtcHJvY2Vzc2luZyBwcm9ncmFtIGluIHRoZSBlZHVjYXRpb25hbCByb29tLCBNb3JhbmQgR2lic29uLCA1OCwgaGFkIHJldHVybmVkIHdpdGggMTcgeWVhcnMgb2Ygc29icmlldHkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGp1c3QgZGVhbGluZyB3aXRoIGxpZmUuIEl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBiZWF0aW5nIG1lIHVwIHRoZXNlIHBhc3QgZmV3IG1vbnRocy4gU28gSSBjYW1lIGJhY2sgaGVyZSB0byByZWZvY3VzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCwgdHVybmluZyBmcm9tIGEgY29tcHV0ZXIgdG8gdGVsbCB0aGUgaGFycm93aW5nIGRldGFpbHMgb2YgaGlzIGxpZmUuPC9wPgo8cD5Ud28gd2Vla3MgZWFybGllciwgaGUmIzgyMTc7ZCBsZWZ0IGhpcyBiYXJiZXJzaG9wIGJ1c2luZXNzIGluIE1pY2hpZ2FuIHRvIGEgZGF1Z2h0ZXIgdG8gY29tZSBiYWNrIHRvIEFrcm9uLCB3aGVyZSBoZSBjb3VsZCBiZSBjbG9zZSB0byBmYW1pbHkgaW4gQ2xldmVsYW5kLiBSaWdodCBhZnRlciBoaWdoIHNjaG9vbCBzb21lIDQwIHllYXJzIGFnbywgaGUgam9pbmVkIHRoZSBNYXJpbmVzLCBsYXRlciBkZXBsb3lpbmcgdG8gU29tYWxpYSBhcyBhIHNjb3V0IHNuaXBlci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHdlbnQgdG8gcHJpc29uIHJpZ2h0IGFmdGVyIHRoZSBNYXJpbmVzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgY29tbWl0dGVkIGEgbXVyZGVyIGluIENpbmNpbm5hdGkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QWZ0ZXIgMTEgeWVhcnMgYmVoaW5kIGJhcnMsIGhlIHJldHVybmVkIHRvIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIHdpdGggYSBtZW50YWwgaWxsbmVzcy4gSGUgZm91bmQgcmVzcGl0ZSBhdCB0aGUgSGF2ZW4gb2YgUmVzdCBpbiAxOTk1LiBGb3VyIHllYXJzIGxhdGVyLCBoZSB0dXJuZWQgdG8gY3JhY2sgY29jYWluZSB3aGVuIGhpcyBzb24gZGllZCBpbiBhIHRyYWZmaWMgYWNjaWRlbnQuIEEgZHJ1bmtlbiBkcml2ZXIgdG9vayBoaXMgZGF1Z2h0ZXIgaW4gMjAwMy4gU29tZWhvdywgaGUmIzgyMTc7cyByZW1haW5lZCBjbGVhbiwgYnV0IG5ldmVyIHF1aXRlIHJlY292ZXJlZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gYSBsaXZpbmcgdGVzdGFtZW50IHRoYXQgR29kIHdpbGwgc2hvdyB1cCAmIzgyMTI7IGFuZCBzaG93IG91dCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsIGhvcGluZyB0byBlbnRlciB0aGUgbWluaXN0cnksIHdoZXJlIGhpcyBwYXRoIG1pZ2h0IGd1aWRlIG90aGVycyB0byBhIGJldHRlciBsaWZlLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaGUgc3RhZmY8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkVpZ2h0ZWVuIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHNoZWx0ZXImIzgyMTc7cyA4NCBzdGFmZiBtZW1iZXJzIGhhdmUgbGl2ZWQgdGhlcmUgYXMgaG9tZWxlc3MgZ3Vlc3RzLjwvcD4KPHA+TGFzdCB5ZWFyIG9uIGFuICQ4LjQgbWlsbGlvbiBidWRnZXQgZnVsbHkgZnVuZGVkIGJ5IHByaXZhdGUgZG9uYXRpb25zLCBhbG1vc3QgZW50aXJlbHkgZnJvbSBpbmRpdmlkdWFscywgdGhlIEhhdmVuIG9mIFJlc3QgcHJvdmlkZWQgNjAsMDAwIG92ZXJuaWdodCBzdGF5cyBmb3IgbWVuLCB3b21lbiBhbmQgY2hpbGRyZW4uIFdpdGggY29vcmRpbmF0aW9uIGZyb20gc2Nob29scyBhbmQgYnVzaW5lc3NlcywgNywwMDAgaW5kaXZpZHVhbHMgdm9sdW50ZWVyZWQsIGhlbHBpbmcgMSw0MDAgdG8gMSw1MDAgaG9tZWxlc3MgcGVvcGxlIHJlY2VpdmUgY2xlYW4sIGRvbmF0ZWQgY2xvdGhlcyBlYWNoIG1vbnRoIGFuZCBhdCBubyBjaGFyZ2UuPC9wPgo8cD5Wb2x1bnRlZXIgV2VuZGkgTGllYm1hbm4sIGEgc2Vjb25kLWdyYWRlIHRlYWNoZXIgaW4gU3ByaW5nZmllbGQgVG93bnNoaXAsIHNhdCBhdCBhIHRhYmxlIGVhdGluZyBsdW5jaCBUaHVyc2RheSB3aXRoIGhlciB0aHJlZSBjaGlsZHJlbiwgYWxsIG9uIHNwcmluZyBicmVhay4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBhbiBhbWF6aW5nIHdheSB0byBnaXZlIGJhY2sgdG8gdGhlIGNvbW11bml0eSBhbmQgdG8gSmVzdXMuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IHRoaXMgb3JnYW5pemF0aW9uIGlzIGFib3V0LCYjODIyMTsgc2FpZCBNaWtlbm5hIExpZWJtYW5uLCBoZXIgZGF1Z2h0ZXIsIGEgR3JlZW4gSGlnaCBTY2hvb2wgZnJlc2htYW4uPC9wPgo8cD5UaGVyZSB3ZXJlIHRvbyBtYXkgaG9tZWxlc3MgdG8gc2hlbHRlciwgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lLCBpbiAxOTg3LiBUd28geWVhcnMgbGF0ZXIsIGFuIGV4cGFuc2lvbiBhZGRlZCA1MCBwZXJjZW50IG1vcmUgYmVkcy4gSW4gMTk5MSwgaG9tZWxlc3MgcGVvcGxlIHBhY2tlZCBpbnRvIHRoZSBnYXJhZ2UgYXQgdGhlIE9saXZlciBPY2FzZWsgQnVpbGRpbmcuPC9wPgo8cD5UaGUgbWVuJiM4MjE3O3Mgc2hlbHRlciBvcGVuZWQgbmV4dCBkb29yIGluIDE5OTUuIFRvZGF5LCB0aGUgbWV0YWwgYnVuayBiZWRzIHRoZXJlIGFyZSBudW1iZXJlZCBsaWtlIGEgbWlsaXRhcnkgYmFycmFja3MuIFNjcmFwcyBvZiB3aGl0ZSBwYXBlciBvbiB0aGUgaGFsbHdheSB3YWxsIG1hcmsgc3BhY2UgZm9yIDMzIG92ZXJmbG93IG1hdHMgb24gdGhlIGdyb3VuZC48L3A+CjxwPldpdGggY2FwYWNpdHkgZm9yIDE2MCBwZW9wbGUsIGl0JiM4MjE3O3MgdHlwaWNhbCBmcm9tIGxhdGUgQXVndXN0IHRvIGVhcmx5IE1heSB0byBzaGVsdGVyIDIzNSBwZXIgbmlnaHQuPC9wPgo8cD5BdCBpdHMgd29yc3QgYSBjb3VwbGUgb2YgeWVhcnMgYWZ0ZXIgdGhlIEdyZWF0IFJlY2Vzc2lvbiwgdGhlIG1lbiYjODIxNztzIHBvcHVsYXRpb24gcGVha2VkIGF0IDE5MiwgJiM4MjIwO2J1dCB3ZSYjODIxNzt2ZSBuZXZlciBydW4gb3V0IG9mIHJvb20sJiM4MjIxOyBLYWlzZXIgc2FpZC4gR3Vlc3RzIHVuZGVyIHRoZSBpbmZsdWVuY2UgYXJlIHJlcG9ydGVkIHRvIHBvbGljZSwgd2hvIHRha2UgdGhlbSB0byBkZXRveC4gVGhlIGRvb3JzIGFyZSBvbmx5IGxvY2tlZCBiZWZvcmUgc3VucmlzZSBhbmQgYWZ0ZXIgc3VuZG93biwgb3Igd2hlbiBtZW4gYW5kIHdvbWVuIGxlYXZlIHRoZWlyIHJlc3BlY3RpdmUgc2hlbHRlcnMsIG9uIGFsdGVybmF0aW5nIHNjaGVkdWxlcywgdG8gZWF0IG9yIGF0dGVuZCBjaGFwZWwgbmV4dCBkb29yLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Xb21lbiBjb21lIGhvbWU8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlJvc2UgUm9zZSwgdGhlIGhlYWQgb2YgcHVibGljIHJlbGF0aW9ucywgdm9sdW50ZWVyZWQgYXQgdGhlIHNoZWx0ZXIgYmVmb3JlIFRob21hcyBoaXJlZCBoZXIgMzMgeWVhcnMgYWdvLjwvcD4KPHA+U2hlJiM4MjE3O3MgYmVlbiB0aGVyZSBsb25nIGVub3VnaCB0byBzZWUgaG9tZWxlc3MgZ2lybHMgcmV0dXJuIGFzIHdvbWVuIHdobyB2b2x1bnRlZXIuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHNvcnQgb2Ygc2FkIHdoZW4gdGhleSBzYXkgaXQuIEEgd29tYW4gdG9sZCBtZSB0aGlzIHdhcyB0aGUgYmVzdCBwYXJ0IG9mIGhlciBjaGlsZGhvb2QsJiM4MjIxOyBSb3NlIHNhaWQsIHN0YW5kaW5nIGJldHdlZW4gYSBwYWlyIG9mIGNyaWJzIGFuZCBidW5rIGJlZHMgYXQgSGFydmVzdCBIb21lLjwvcD4KPHA+V29ya2VycyBwbGFjZSBhIHN0dWZmZWQgYW5pbWFsIG9uIHRoZSBwaWxsb3dzIG9mIGV2ZXJ5IGVtcHR5IGJlZCBhdCB0aGUgd29tZW4mIzgyMTc7cyBzaGVsdGVyLiBUaGUgdGVkZHkgYmVhcnMgYW5kIHB1cHBpZXMgaGVscCBjaGlsZHJlbiBmaW5kIHRoZWlyIGJlZHMuIFRoZXkgYmVjb21lIGNhbG1pbmcga2VlcHNha2VzIHdoZW4gdGhleSBsZWF2ZSB0aGUgcHJvZ3JhbS4gTW9zdCBjeWNsZSB0aHJvdWdoIGluIDMwIHRvIDQ1IGRheXMsIHNhaWQgTW9yZ2FuIEthaXNlciwgd2hvIG1hcnJpZWQgb25lIG9mIEthaXNlciYjODIxNztzIHNldmVuIGNoaWxkcmVuLjwvcD4KPHA+TW9yZ2FuIHJ1bnMgdGhlIHlvdXRoIHByb2dyYW1zLCB3b3JraW5nIGNsb3NlbHkgd2l0aCBBa3JvbiBQdWJsaWMgU2Nob29scyYjODIxNzsgUHJvamVjdCBSaXNlIHRvIG1ha2Ugc3VyZSB0aGUga2lkcywgYWxyZWFkeSBleHBlcmllbmNpbmcgdHJhdW1hLCBhcmUgYnVzZWQgdG8gdGhlIHNjaG9vbHMgdGhleSYjODIxNzt2ZSBhbHdheXMgYXR0ZW5kZWQsIGV2ZW4gaWYgdGhleSBsaXZlIGluIGEgaG9tZWxlc3Mgc2hlbHRlciBkb3dudG93bi4gVGhlIGNoaWxkIHBvcHVsYXRpb24gaGFzIGZsdWN0dWF0ZWQgZnJvbSAxOCB0byAzNyB0aGlzIHNjaG9vbCB5ZWFyLiBPZnRlbiwgbW90aGVycyB0ZWxsIE1vcmdhbiBLYWlzZXIgdGhhdCB0aGV5IGNvdWxkIG5vdCBzdWJsZWFzZSBpbiBwdWJsaWMgaG91c2luZywgd2hpY2ggaGFzIGEgd2FpdGluZyBsaXN0LiBNYW55IHF1aXQgam9icyB0byBjb21lIHRvIGxpdmUgd2l0aCBmYW1pbHkgaW4gQWtyb24sIG9ubHkgdG8gZW5kIHVwIGhvbWVsZXNzLjwvcD4KPHA+V2l0aCBkb21lc3RpYyB2aW9sZW5jZSBkcml2aW5nIGZlbWFsZSBob21lbGVzc25lc3MsIHNldmVyYWwgbmV2ZXIgaGFkIHRpbWUgdG8gcGxhbiB0aGVpciB0cmlwIHRvIHRoZSBob21lbGVzcyBzaGVsdGVyLCBpZiBhbnlvbmUgZXZlciBkb2VzLiBUaGV5IGFycml2ZWQgd2l0aCB0aGVpciBraWRzIGFuZCB3aGF0IHRoZXkgY291bGQgY2FycnkuIFRoZSBzaGVsdGVyIHByb3ZpZGVzIGRheSBjYXJlIGZvciBtb3RoZXJzIGluIGNvdW5zZWxpbmcsIGF0IGNodXJjaCBuZXh0IGRvb3Igb3Igb3V0IHNlZWtpbmcgZW1wbG95bWVudCBvciBhc3Npc3RhbmNlLiBJbiB0aGUgc3VtbWVyLCBIYXJ2ZXN0IEhvbWUgcGFydG5lcnMgd2l0aCB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgVmFsbGV5IE5hdGlvbmFsIFBhcmssIHdoaWNoIGNsb3NlcyBvZmYgS2VuZGFsbCBDbGlmZnMgYW5kIG90aGVyIGF0dHJhY3Rpb25zIGZvciBmaWVsZCB0cmlwcyBsZWQgYnkgZm9yZXN0cnkgc3RhZmYsIGF0IG5vIGNoYXJnZS48L3A+CjxwPkluIHRoZSBiYXNlbWVudCBvZiB0aGUgbWFpbiBidWlsZGluZywgd2hlcmUgZG9uYXRpb25zIGFyZSBzb3J0ZWQgYW5kIHByZXBhcmVkIGZvciBjb25zdW1wdGlvbiBvciBkaXN0cmlidXRpb24sIHZvbHVudGVlcnMgc3BlbnQgdGhlIGRheXMgbGVhZGluZyB1cCB0byBFYXN0ZXIgcGFja2luZyB0b2lsZXRyaWVzIGFuZCBlc3NlbnRpYWwgaXRlbXMgaW50byBwdXJwbGUgcGxhc3RpYyBiYWdzIGxhYmVsZWQgSG9wZSBUb3RlLiBUaGV5JiM4MjE3O2xsIGJlIHBhc3NlZCBvdXQgb3IgZGVsaXZlcmVkLCBhbG9uZyB3aXRoIEVhc3RlciBiYXNrZXRzIGZpbGxlZCB3aXRoIGRvbmF0ZWQgY2FuZHksIGFzIGZhbWlsaWVzIGdhdGhlciBmb3IgRWFzdGVyIGRpbm5lciBTdW5kYXkuPC9wPgo8cD5SZWFjaCBEb3VnIExpdmluZ3N0b24gYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBAQUJKRG91ZyBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RvdWcubGl2aW5nc3Rvbi45MiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2RvdWcubGl2aW5nc3Rvbi45MjwvYT4gb24gRmFjZWJvb2suPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Akron police make four arrests after following signal of stolen mobile phone from Goodyear Heights store robbery
Akron teens held on aggravated robbery charges after gun fired at residents
Akron woman says she was assaulted for recording teen fight
Chelsea Schobert takes witness stand at trial of former boyfriend, Shawn Ford Jr., charged with killing her parents
Dispelling the rumor that the Cleveland Browns are down to Sam Darnold and Josh Allen in the NFL Draft
Akron police make four arrests after following signal of stolen mobile phone from Goodyear Heights store robbery
Chelsea Schobert takes witness stand at trial of former boyfriend, Shawn Ford Jr., charged with killing her parents
Akron mother files $24 million lawsuit against school district for giving access to man sentenced to prison for Scared-Straight efforts