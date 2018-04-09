Homeless camp finally seeks proper zoning through City Hall

Published: April 9, 2018 - 10:10 PM | Updated: April 9, 2018 - 11:04 PM
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By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
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