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Hoover coach retires with most career varsity wins
Published: May 30, 2018 - 7:15 AM

By Josh Weir

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