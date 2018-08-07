Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Immigration authorities detain man accused of causing Wooster crash that sent 5 to hospital
Published: August 7, 2018 - 7:40 PM
Full Screen Linked Image

By Emily Morgan

Wooster Daily Record
GateHouse Media Ohio

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Arrest warrant issued for former Macedonia mayor after he allegedly trespassed into Streetsboro house Updated August 7th, 2018 7:08 PM
Regional news briefs, Aug. 8: Route 8 ramps to close Updated August 7th, 2018 6:37 PM
School’s out for White Hat: David Brennan’s pioneering for-profit company exits Ohio charter scene Updated August 7th, 2018 6:18 PM
Akron Dish: Bhutanese hot pepper festival; Growing Up Akron; Irish Fest; tomato sandwiches are back Updated August 7th, 2018 6:03 PM

THE LATEST

Immigration authorities detain man accused of causing Wooster crash that sent 5 to hospital Updated August 7th, 2018 7:40 PM
Arrest warrant issued for former Macedonia mayor after he allegedly trespassed into Streetsboro house Updated August 7th, 2018 7:08 PM
Video: Cleveland Browns training camp – Antonio Callaway news catches Hue Jackson by surprise Updated August 7th, 2018 6:40 PM
Browns quarterback Baker Mayfield heads into opener accepting Plan A, open-minded on a Plan B Updated August 7th, 2018 6:39 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal