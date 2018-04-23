Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Joey Arrietta working to bring professional softball back to Akron
Published: April 23, 2018 - 1:19 PM
By Michael Beaven and Rick Armon
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Royal baby: It’s a boy for Kate on England’s national day Today April 23rd, 2018 9:37 AM
Things to Do, April 23: Branford Marsalis; Kent jazz ensembles; MakerSpace; biomimicry talk April 22nd, 2018 11:18 PM
People in the News: Gerard Depardieu, DJ Avicii, Elvis, Dwayne Johnson April 22nd, 2018 9:03 PM
People in the News: Queen Elizabeth, Roberta Flack, Taylor Swift, Sting, Tom Jones, Jamie Cullum, Kylie Minogue, Prince William, Prince Harry, Kate, Meghan Markle April 21st, 2018 11:26 PM

THE LATEST

Akron police investigating Saturday shooting of a house and vehicle Updated April 23rd, 2018 1:22 PM
Joey Arrietta working to bring professional softball back to Akron Updated April 23rd, 2018 1:19 PM
Kent State professor charged with lying to FBI Today April 23rd, 2018 1:14 PM
Whistleblower: ECOT used software to get more state money Today April 23rd, 2018 1:24 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal