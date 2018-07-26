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‘Judgosaur’ gives Pokémon GO favorable ruling; Barberton judge loves game that’s enjoying resurgence
Published: July 26, 2018 - 4:06 PM | Updated: July 26, 2018 - 4:13 PM
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By Stephanie Warsmith

Beacon Journal/Ohio.com

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