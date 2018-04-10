Jurors find Streetsboro man guilty of murder in shooting death of Akron man after dirt-bike dispute

Published: April 10, 2018 - 11:54 AM | Updated: April 10, 2018 - 12:37 PM
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By Stephanie Warsmith
Beacon Journal/Ohio.com
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