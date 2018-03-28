Kent man wins student loan contest, will have $10,000 paid off

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5LRU5UOiBBIEtlbnQgbWFuIHdhcyBuYW1lZCB0aGUgd2lubmVyIHRoaXMgd2VlayBvZiB0aGUgMjAxNyAjTWlzc2lvbkZpbmlzaCBjb250ZXN0IGFuZCB3aWxsIGhhdmUgJDEwLDAwMCBpbiBzdHVkZW50IGxvYW5zIHBhaWQgb2ZmIGJ5IFNhbGxpZSBNYWUgYW5kIGhpcC1ob3AgYXJ0aXN0IERlZS0xLjwvcD4KPHA+TmljayBTeXd5aiwgMjMsIHdhcyBzZWxlY3RlZCBmcm9tIGEgcG9vbCBvZiBtb3JlIHRoYW4gMyw1MDAgZW50cmllcy48L3A+CjxwPlNhbGxpZSBNYWUgYXNrZWQgaXRzIGN1c3RvbWVycyB0byBzaGFyZSBob3cgcGF5aW5nIG9mZiBzdHVkZW50IGxvYW5zIHdvdWxkIGNoYW5nZSB0aGVpciBsaXZlcyBmb3IgdGhlIGJldHRlci4gRW50cmllcyB3ZXJlIGp1ZGdlZCBiYXNlZCBvbiBjb25jZXB0IGFuZCBvcmlnaW5hbGl0eSwgc3R5bGUsIGNyZWF0aXZpdHkgYW5kIGdyYW1tYXIuPC9wPgo8cD5TeXd5aiBwcm9kdWNlZCBhIHJoeW1lIHRpdGxlZCwgJiM4MjIwO1dvcmsgdG8gTGl2ZSB2cy4gTG92ZSBZb3VyIFdvcmssJiM4MjIxOyBhYm91dCBwZXJzb25hbCBhZHZlcnNpdHkgYW5kIHB1cnN1aW5nIGEgY2FyZWVyIHRoYXQgZ2l2ZXMgaGltIHB1cnBvc2UuICA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtGb3IgbWUsIHRoaXMgaXMgYmlnZ2VyIHRoYW4gcGF5aW5nIG9mZiBteSBzdHVkZW50IGxvYW5zOyBpdCB3aWxsIGdpdmUgbWUgdGhlIGZyZWVkb20gdG8gcHVyc3VlIG15IHBhc3Npb24gdG8gaW1wcm92ZSBwZW9wbGVzJiM4MjE3OyBsaXZlcyBhbmQgaGVscCB0aGVtIGJlY29tZSB0aGVpciBtb3N0IGNvbmZpZGVudCBzZWx2ZXMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIGluIGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVtZW50LjwvcD4KPHA+QSBuYXRpdmUgb2YgUGl0dHNidXJnaCwgU3l3eWogZWFybmVkIGEgYmFjaGVsb3ImIzgyMTc7cyBkZWdyZWUgaW4gY2hlbWljYWwgYW5kIGJpb21vbGVjdWxhciBlbmdpbmVlcmluZyBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE5vdHJlIERhbWUgYW5kIG5vdyB3b3JrcyBhcyBhIGNoZW1pY2FsIHByb2Nlc3MgZW5naW5lZXIuIFRoaXMgc3VtbWVyLCBoZSBwbGFucyB0byBmb2xsb3cgaGlzIGRyZWFtIHRvIGJlY29tZSBhbiBvcnRob2RvbnRpc3QuPC9wPgo=