Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Kent State budgets big money to fight rape lawsuit
Published: February 5, 2018 - 8:18 AM
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Identity released of Akron toddler who died in cold on porch Friday afternoon Today February 5th, 2018 9:45 AM
This Week in Court: Judge expected to rule on incriminating statement; former Akron school board member answers to drug charge Today February 5th, 2018 8:20 AM
Kent State budgets big money to fight rape lawsuit Updated February 5th, 2018 8:18 AM
High school notebook: Copley twin brothers Blake and Bryce Traylor commit to play football at Notre Dame College February 4th, 2018 8:21 PM

THE LATEST

Stow considers entertainment district designation to stimulate development along Darrow Updated February 5th, 2018 11:52 AM
Fairlawn plans to demolish fire-damaged Cornus Hill Mansion Updated February 5th, 2018 11:35 AM
Former sports doctor Larry Nassar sentenced to 40 to 125 years in prison Updated February 5th, 2018 10:48 AM
Identity released of Akron toddler who died in cold on porch Friday afternoon Today February 5th, 2018 9:45 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal